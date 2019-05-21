5 月 21 日消息，今日科大讯飞在上海发布了 2019 年消费级战略产品，讯飞智能录音笔。这款人工智能时代的录音笔具备 8 麦克风，搭载了讯飞领先的 A.I. 语音识别和转写引擎，可以将录音实时转为文字并呈现在机身自带的高清屏幕上，并支持要点标记、语音搜索、多平台同步和后端编辑等创新功能。

硬件配置方面，讯飞智能录音笔采用 2+6 麦克风阵列顶级配置，2 颗哈曼大直径麦克风和 6 个矩阵麦克风位列机身。在专业级麦克风配置上，讯飞通过自研人工智能算法，针对会议、采访、演讲、音乐会等多种场景智能调用麦克风，实现高保真降噪拾音，收音距离可达 15 米。Type-C 接口充电，机身左侧分别是 SIM 卡槽、音量加减和语音助手按键，机身右侧是指纹识别区域和电源键。

讯飞智能录音笔应科大讯飞多年积累的语音技术而生，语音识别准确率达到 98%，1 小时录音 5 分钟出稿。除了中文转写，讯飞智能录音笔同样支持英文语音的转写和同步辅助翻译，为英文培训等场景的记录和理解提供了极大的便利性。



讯飞智能录音笔的 “智能” 还体现在文件管理上，满足了各场景记录者提供了方便录、查找易、编辑快的需求。一键录音后，讯飞智能录音笔支持为重点发言人所讲的内容一键添加自定义标签，该标签将在转写文稿中同步呈现，便于重要信息的回溯和查找。同时，用户也可以通过语音搜索来查找文件，改变了传统记录场景为了一个重要观点而花费数个小时反复听录音的痛点，大幅提升记录效率及其可用性。

满电状态下，讯飞智能录音笔可连续工作 10 个小时。转写完成后，讯飞智能录音笔可在 4G 或 WIFI 的连网状态下同步和分享录音转写文件，便于后续的进一步编辑。专属指纹识别功能，进一步保障了录音文件的安全性。

讯飞智能录音笔标配深空灰、玫瑰金两款经典配色。其中，旗舰版 SR701 配置弧形陶瓷背板、3.5 英寸触控屏、32G 内存和 20G 云空间，售价 2999 元；而标准版 SR501 配置机铣玻璃背板、3.1 英寸触控屏、16G 内存和 10G 云空间，售价 1999 元。5 月 21 日，讯飞智能录音笔在线上和线下多渠道正式现货发售。根据京东数据显示，截止 5 月 21 日，京东平台讯飞智能录音笔预约量已突破 6 万台。