从事物流行业二十多年，快速递创始人王峰见证和参与了中国物流行业站在电子商务的肩膀上，一步步发展起来的全过程。在这个过程中，他也观察到了这个行业的很多痛点：伴随着快递体量的爆炸式增长和用户需求的多元化演进，国内供给端服务体系的产品同质化呈愈发严重的趋势，多元化欠缺，更由于行业巨头间的相互竞争和各地区域老大们的各自为战，令大量行业资源得不到充分利用，全行业运营的整体效率较低。

“12 年的时候，我们发现整个快递行业效率特别低，比如一个快递员背后要 1.1 到 1.2 个支撑人员帮他工作，需要有接线员、取件员，还有有中转和揽收。当时我们在想，到底用一个什么样的方法能够摆脱这种现状？如果快递员只凭一个手机，就可以知道他接哪些单，通过手机完成签收；客户不用通过电话下单、催件、查签收等，只需打开手机就能看到快件的完整路由信息，谁去送或者签收这个都是匹配好的。这整个服务过程能不能用信息化透明化来完成。” 快速递的联合创始人吴丽霞介绍说。

成立于 2015 年的快速递，想通过一种新模式去解决这个问题，基于技术驱动，协助各方快递合作伙伴，挖掘、重构和科学调整现有快递市场资源，提高资源利用率，致力于在多元化的用户需求场景下，汇聚、连接、匹配运力需求方和供应商，并通过系统化管理运作，让需求方得到省钱、省时的快递服务，让物流供应商发挥自身的独有区域优势。

据介绍，快速递推出了面向 B 端企业的快递管理系统——SOMS，从供应商费用优化、寄件便捷性提升、行政和财务管理方式升级等方面，提高企业的快递管理和寄件效率，降低企业在快递方面的人力和资金投入。该系统立足大数据云计算、人工智能等技术，打造快递综合服务智能平台，汇聚、连接、匹配供需两端，帮助客户降本增效。

自主研发、拥有完全知识产权的物流 SaaS 系统，和独有的十亿级数字地址库，打通上游订单管理系统和下游运力管理系统，为客户提供全链路的系统化服务。同时基于平台的大数据分析能力和智能匹配算法，为商家精准匹配运力解决方案。

目前快速递的主要产品有：定制配、同城配、国内配、跨境配、仓配一体。定制配即根据客户产品属性 (时效、区域等维度) 定 制相匹配的物流配送解决方案，提供对应的 物流 SaaS 系统及优化的运力组合；以同城配为业务的快递 e 哥是快速递联合上海 EMS 共同打造的同城即时递寄平台；国内配则是根据客户需求，匹配最适合的一站式解决方案和运力，物流信息实时掌控，直发全国；跨境配从海外揽收货物到国内清关配送，提供全方位跨境物流服务；性价比高的仓储一体拥有遍布全球的优质仓配资源，采用 B2B+B2C 的形式，实现了行业全覆盖。

对于日益活跃的新零售来说，物流配送是非常重要的一环，其运营成本也不容忽视。吴丽霞介绍说，快速递主要的作用便是帮助企业压缩物流上的成本，她以鲜花电商 “花点时间” 来举例，“鲜花配送是非常考验物流的，为了保鲜，它们开始选择贵的快递公司，但是经过我们系统分析，对它们的订单分析，发现在某些区域，一些小型的物流配送站并不比快递巨头的效率低。所以我们对其定制一套物流方案，用我们的地址库智能分单，在物流成本上为它们节省了 40% 以上。”

从 2015 年成立至今，快速递服务客户已覆盖电商、新零售、家装、金融、宅配等十数个领域，涵盖中国电信、上汽集团、 SMG、中国普天、上海银行等上百家龙头企业。同时，拥有中国邮政、EMS、德邦、中通快递、百世快递等数百家优秀的运能合作伙伴，业务遍布全国 150 多个城市、欧美、日韩等地区。

截至目前，快速递已完成多轮融资，最近一轮于去年 12 月份完成。