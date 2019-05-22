除了新款采用更快处理器的 MacBook Pro，苹果最近还公布了两项产品服务计划，包括适用于 MacBook、MacBook Air 和 MacBook Pro 的键盘维修计划以及针对 13 英寸 MacBook Pro 显示屏背光问题的服务计划。

苹果已经确定在部分 MacBook、MacBook Air 和 MacBook Pro 机型中，有一小部分键盘可能会出现字母或字符意外重复、字母或字符不出现、按键感觉粘滞或按键反馈不一致这 3 种情况中的一种或多种情况。如果你的设备有以上问题，苹果会提供免费维修。

值得注意的是，机型列表中涵盖了第一代至第三代蝶式键盘，说明它们都有潜在问题。苹果去年在蝶式键盘中加入了硅胶薄膜，但对键盘的改进效果依旧不是很理想。

苹果日前还宣布，已经在键盘机构上采用了不同的材料，希望降低蝶式键盘出现问题的可能性。此外，苹果也延长了键盘问题的保修期，如果你的设备已经过保，但只要键盘出现问题，都可以找苹果进行维修。

此外，苹果公布了针对 13 英寸 MacBook Pro 显示屏背光问题的服务计划，如果你的设备（2016 年款带 Touch Bar 和不带 Touch Bar 的 13 寸 MacBook Pro）显示屏背光沿整个屏幕底部持续或间歇性显示垂直的明亮区域或者显示屏背光完全停止工作，可以获得苹果或授权服务商的免费检修。