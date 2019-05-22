美媒对特朗普限制华为的行为 “看不下去了”

华盛顿不择手段打压竞争对手的做法在国际社会也越来越不得人心。“美国围困华为的举措是严重误判”，英国《金融时报》21 日的社评说。“美国科技公司将受到华为禁令的打击”，美国雅虎网站的文章称，特朗普对华为实施严厉制裁，可能对这家中国科技巨头供应链内的许多美国公司造成打击，美国公司去年向华为出售了大约 110 亿美元的零部件。

“特朗普政府对华为的攻击是一个严重错误”，美国彭博社 21 日将特朗普政府打压华为的做法形容为与中国就贸易和国家安全问题争斗中发射的 “核导弹”——既不相称，也极不明智。

大疆否认美方数据安全指控

据美国国土安全部网络安全和基础设施安全局一名发言人 21 日在给新华社记者的一份声明中说，该机构最近发布了与中国制造的无人机系统技术相关的内在风险以及降低这种风险的措施的文件，这份文件称，中国造无人机包含可以记录用户数据的组件，这些数据传输到非用户服务器上，会被用于所谓情报活动。

大疆创新在声明中说，用户使用大疆创新的无人机或其他技术产品时，存储和传输的数据都完全由用户掌握，并且有多种模式可供选择，以满足不同客户的信息安全管理需要，比如断开网络连接的本地数据模式、私有云部署模式等。

花椒直播一审认定侵权 赔偿 3 万

在 “国内极限第一人” 吴永宁攀爬高楼坠亡后，其母何某认为花椒直播对于用户发布的高度危险性视频没有尽到合理的审查和监管义务，将花椒直播的运营方诉至法院。昨天，北京互联网法院一审对该案进行宣判，法院认定花椒直播未尽到安全保障义务，承担网络侵权责任，判决其赔偿何某各项损失 3 万元。

据了解，2017 年开始，吴永宁在花椒直播等各大主流网络平台发布了大量的徒手攀爬高楼等高度危险性视频，视频总浏览量超过 3 亿人次，因此拥有了上百万粉丝，成为了网络名人。2017 年 11 月 8 日，吴永宁在攀爬长沙华远国际中心时，失手坠落身亡。

传美的、苏泊尔、九阳等家电厂商集体撤出拼多多

近日，有网友爆料，苏泊尔已正式向拼多多发出了关于终止拼多多旗舰店授权的沟通函。沟通函内容显示，拼多多多次违反与苏泊尔签订的销售合同条款，未能给消费者带来良好的体验，违背了苏泊尔品牌形象店的初衷。为了维护电商渠道的可持续发展，即日起将终止旗舰店类店铺的授权，停止现有旗舰店销售业务，并在 6 月 1 日之前将现有旗舰店关闭等。

据该网友爆料说，其实早在 5 月初，美的生活电器也已正式向拼多多发函，取消在拼多多平台的 “美的生活电器旗舰店”、“美的精品电器旗舰店” 的授权。5 月中旬，九阳股份也终止了在拼多多的 7 家旗舰店的授权。

苹果调整 Apple News+用户界面 方便追踪新闻

据美国科技网站 9to5mac 报道，苹果公司今日发布了一份关于 Apple News+的新闻稿，强调了出版商对这项新闻订阅服务的肯定，以及苹果对其用户界面进行的一些调整，以方便对文章进行追踪。

在新闻稿中，苹果高级副总裁艾迪·库（Eddy Cue）称，苹果拥有数百名编辑、工程和设计等人员在忙于 Apple News+业务，希望为用户提供最佳体验。

有业内人士认为，苹果此举是对 Apple News+服务之前遭受的诟病而作出的回应。今年 3 月，苹果发布了新闻订阅服务 Apple News+，用户可以访问《华尔街日报》和《洛杉矶时报》的 300 多份杂志和新闻报道。免费试用到期后，用户每月需要支付 9.99 美元的订阅费。