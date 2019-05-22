团队协作工具 Slack 日前表示（via 路透社），将通过直接上市的方式，有望在纽交所融资约 1.965 亿美元。该公司今年 4 月底提交了 IPO 申请文件，寻求采用直接挂牌的方式上市，计划融资 1 亿美元，并将其股票代码从 “SK” 改为 “WORK”。

招股书显示，Slack 2019 财年营收达到 4.006 亿美元，与 2018 财年的 2.205 亿美元相比大幅增长 82%，相比之下 2017 财年为 1.052 亿美元。在 2019 财年中，Slack 的净亏损为 1.389 亿美元，相比之下 2018 财年的净亏损为 1.401 亿美元，2017 财年的净亏损为 1.469 亿美元。

截至 1 月底 Slack 的每日活跃用户数达到 1000 万人以上，其中付费用户人数仅为 8.8 万人，但与去年同期相比增长近 50%，与 2017 年的 3.7 万人相比增长一倍以上。

Slack 已经从 Accel、Andreessen Horowitz、Social Capital、软银、Google Ventures 和 Kleiner Perkins 等投资者那里筹集了 12 亿美元资金。