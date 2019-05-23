人工、无人机……未来我们还能通过何种方式送快递？拥有想象力的福特最近就提出了一种方案——机器人 + 自动驾驶汽车。

视频中，机器人将打包好的货物拿走，随后福特的无人车驶向目的地，双足机器人将货物放在用户家门口，搞定。途中机器人检测到行进中地障碍物，它还找到了一条近路抄过去。

这个机器人叫做 Digit，高 5 英尺（1.52 米），其头部安装了多个传感器，由创业公司 Agility Robotics 打造。

福特提出了一个令人信服的案例，说明为什么机器人会受益于与自动驾驶汽车配合运作。车辆提供两个关键资源：电力和数据。Digit 可以在汽车后部充电，这意味着它不用携带笨重的电池。同时，车辆上的相机、激光雷达等感应器可以为机器人提供路线指导。

不过该项目目前还处于早期阶段，所以不要期望 Digit 会很快出现在你家门前。Agility Robotics 首席执行官 Damion Shelton 表示，第一次正式的测试要到 2020 年初才能开始，该公司也还没有完成 Digit 的最终设计，今年夏天将进行机器人的第三次也是最后一次迭代。

除了福特，亚马逊和 FedEx 也正在开发无人操控的快递机器人。此外，如果你对福特的其他奇思妙想感兴趣的话，可以点这里查看。

图片：Ford