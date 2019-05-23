马蜂窝旅游网今日宣布完成 2.5 亿美元新一轮融资。此轮融资由腾讯领投，美国泛大西洋资本集团（General Atlantic）、启明资本、元钛长青基金、联创旗下 NM Strategic Focus Fund、eGarden ventures 共同跟投。

马蜂窝旅游网联合创始人、CEO 陈罡表示，本轮融资后，马蜂窝将继续强化 “旅游消费决策” 的内容壁垒，构建以 AI 和数据算法为驱动的新型一站式旅游服务平台。

马蜂窝于 2011 年 10 月获得 500 万美元 A 轮融资和 200 万美元无息贷款；2013 年 4 月，获得启明创投领投的 1500 万美元 B 轮融资；2015 年 2 月，获得高瓴资本、Coatue、CoBuilder、启明创投的 C 轮融资，累计融资逾亿美金；2017 年 11 月，获得 1.33 亿美元 D 轮融资，由由鸥翎投资（Ocean Link）、美国泛大西洋资本集团（General Atlantic）、淡马锡（Temasek）、元钛长青基金、厚朴基金共同投资，参与前几轮投资的今日资本、启明资本、高瓴资本继续跟投。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。