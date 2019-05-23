紧跟子品牌 realme 的步伐，OPPO 今天正式带来了以 “硬核少年” 为宣传点的同级别手机 K3，其目标人群是年轻用户。这款中端手机采用 6.5 英寸 OLED 屏幕（1080p），正中上方是升降式摄像头，官方表示可正常使用 5 年以上。手机拥有夜间护眼模式（过滤 58% 以上蓝光），配有类 DC 调光的低亮度无频闪护眼模式，同时经过了德国莱茵 TÜV 的游戏高性能认证（也有 Game Boost 2.0 游戏引擎加持）。

K3 搭载骁龙 710 处理器，最高 8GB RAM 和 256GB UFS2.1 高速闪存，屏幕指纹识别据称解锁速度提升 28.5%。电池容量为 3765mAh，支持 VOOC 3.0 闪充，VFC 快充算法使充满电的时长减少 25%。主相机为 2000 万 + 1600 万像素双摄组合，支持夜景模式；自拍相机为 1600 万像素。

OPPO K3 6GB RAM + 64GB ROM、8 + 128 版本分别要价 1599 元、1899 元，将于 6 月 1 日线上开售；8 + 256 版本的价格是 2299 元，将于 6 月下旬线上线下同步推出。

此外，OPPO 还推出了标准版 VOOC 闪充移动电源，其中，VOOC 闪充移动电源售价 279 元，SuperVOOC 超级闪充移动电源售价 379 元，SuperVOOC 超级闪充车充售价 199 元，OPPO 10000 mAh 移动电源售价 149 元，上述 4 款移动电源都将于 6 月 1 日发售。

最后，在高达 40 周年之际，OPPO 联合高达推出初代高达版与独角兽版两款定制 VOOC 闪充移动电源，将于 7 月开售，售价是 299 元。