电子游戏多来自日本、美国，但随着 VR 新技术兴起让香港也有机会跻身一席之地。2018 年创办的香港 VR 及 AR 游戏开发公司 VAR LIVE 刚公布了全球首个 VR 游戏体验机台「VAR BOX」，进军香港、台湾及日本市场，希望成为香港首间 VR 独角兽公司。

传统大型游戏机台多来自日本及美国，近年亦出现让玩家体验 VR 游戏的体验馆，但要像游戏机台般具备流动性及扩展性的 VR 游戏机台却是现在才出现。

由于过往的 VR 游戏体验馆并没有固定框架，因此缺乏流动性，无法像传统游戏机台般能快速搬运、配置。而 VAR BOX 则让屏幕、立体眼罩、枪枝控制器等硬件一体化，从而实现流动 VR 游戏体验机台的理想。

五项独家专利技术、VR 游戏机台一体化

VAR LIVE 创办人及行政总裁吴圣鑫表示，VAR BOX 成功克服过去 VR 技术会令用家晕眩的问题，而且拥有 5 个独家专利技术，包括减低 VR 晕眩、枪枝控制器的回弹反馈、震动地台等。

VAR BOX 能支持与手机应用程序的联动，让玩家能以个人账号同步游戏纪录，并与全球玩家比赛排名，应用程序在短短一个月的试玩期间已录得全球 5000 多人次下载。

吴圣鑫表示目前 VAR BOX 的游戏均为自主研发，从而确保游戏不会让玩家出现 VR 晕眩的问题。但他也认为长远将以开放让更多第三方游戏厂商参与为目标，并会以分享收入的方式让厂商有利可图。

先打日本台湾市场、明年进军欧美

VAR LIVE 联合创办人杨全盛表示已为该公司投入了 3000 万元投资，虽然是港产公司但开发团队却国际化，而针对的也是全球市场。目前 VAR BOX 已在台湾及日本部分地点提供试玩，并会在香港及台湾开设专门的电竞游戏酒吧。

杨全盛指目前已生产了 100 台 VAR BOX，预计在今年内会达到 3000 台的目标。VAR BOX 会放置到电竞体验馆、酒店、戏院、卡拉 OK、游戏机中心等娱乐场所，并会与这些场所共同分享利润以达致双赢局面。

「由于香港在 4 月才为电竞场地的发牌法例松绑，因此最先推出的是台湾及日本市场。旺角的 CGA 电竞馆将设置首 4 台 VAR BOX，同时也会在 5 月底在台湾、6 月底在尖沙咀开设专门的电竞游戏酒吧『BOX BAR』，给予玩家最完美的 VR 电竞体验。」他说。

目标成为香港首间 VR 独角兽公司

英皇娱乐是 VAR LIVE 的策略投资者，英皇娱乐行政总裁许佩斯表示看好 VR 电竞产业的发展，希望它能成为该公司未来的发展新动力。除把 VAR BOX 置放在英皇娱乐的不同娱乐场所之外，更计划将旗下艺人虚拟数码化，化身成为游戏里的角色，并透过 VAR BOX 在全球推广英皇娱乐的艺人及演艺作品。

吴圣鑫表示 VAR BOX 在今年会主攻亚洲市场，除了日本、台湾及香港外，马来西亚及新加坡等均是目标市场，并计划在明年陆续扩张至欧美市场。预期将在未来一年于香港设置超过 1000 台 VAR BOX，现时 VAR BOX 支持 20 款游戏，并将率先在港推出 4 款游戏。

「我们将在未来三年于全球设置 30000 台 VAR BOX，并计划于今年底举办全球 VR 电竞大赛，以推动香港 VR 电竞发展。我们有信心能在三年内成为香港首家 VR 独角兽公司。」他说。