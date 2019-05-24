5 月 24 日，国家知识产权局商标局网站显示，华为已申请 “华为鸿蒙” 商标，申请日期是 2018 年 8 月 24 日，注册公告日期是 2019 年 5 月 14 日，专用权限期是从 2019 年 5 月 14 日到 2029 年 5 月 13 日。

根据商标局介绍 “华为鸿蒙” 适用于图形加速器、文件管理用计算机程序，操作系统程序、计算机操作程序、计算机操作软件、计算机中央处理器、用于远程检索计算机和计算机网络内容的计算机程序、音频和视频设备操作控制用计算机软件、编译软件、模拟对话用聊天机器人软件，控制自助终端用计算机软件等。

此前有报道称，华为 OS 操作系统命名为 “鸿蒙”，华为消费者业务 CEO 余承东表示，华为 OS 操作系统最快今年秋季、最晚明年春天将面市，将全面兼容安卓和 Web 应用。

近日，美国商务部以华为公司的活动涉嫌违反美国国家安全为由，宣布禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国公司购买零部件和技术。

随后，谷歌宣布，将禁止对华为手机进行固件验证。这就意味着已经投入市场的华为手机不能再进行安卓系统的升级（但是，不包括华为自己的 EMUI 升级）。而且，以后的新机型，包括 mate30 等高端机型也再也不能使用安卓系统。