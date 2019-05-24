阿里云港澳及韩国区总经理刘彬星日前出席「亚太云端科技博览 2019」接受 Technode 访问时表示，阿里云协助香港企业把握数码转型和区域发展的机遇，赋能企业拓展大湾区业务。

愈来愈多香港企业决策者了解到将业务云端化的优势，而在月前在北京召开的阿里云 10 周年峰会上更提出「All in Cloud」的愿景，协助中国企业加快走上云端的步伐，以数据和人工智能来驱动业务创新。

支持香港企业拓展大湾区业务

刘彬星表示香港市场对阿里云同样重要，2014 年在香港设立首个云数据中心伊始，来到今天已有上万客户在采用阿里云的服务，去年更成立「港澳生态联盟」，为不同行业的客户提供全面解决方案和国际网络。

粤港澳大湾区的发展规划为企业带来更庞大商机，而阿里云亦支持香港企业拓展大湾区业务。同时更加入香港的「智慧城市联盟」，以为提升香港的城市基础建设和运作提供意见。

刘彬星表示阿里云高速通道（Express Connect）和内容分发网络（CDN），助力周大福珠宝集团有限公司开发内部协作平台，大大提升不同地区团队的工作效率；而香港餐饮信息平台 OpenRice 亦已将自建的服务器迁移上云。

香港可借鉴澳门经验落实智慧城市

刘彬星亦提到，阿里巴巴与澳门特区政府签署了构建智慧城市的战略合作框架协议，从四个方向为澳门建设智能城市，包括智能旅游、智能交通、智能医疗及智能政务等，他认为香港可先从智慧交通及智慧政务开始尝试。

澳门交通事务局利用阿里云的云计算、应用大数据等技术，促进澳门智能交通建设的步伐，包括「交通态势分析及预测」、「巴士服务需求分析」、「智能交通灯配时优化」及「交通事件智能感知」四项应用，各项应用已完成测试并已陆续推出。

智慧政务方面则透过构建「试点云计算中心」，统一澳门市民的个人电子帐户，透过智能身分证就能在网络预约及轮候政府服务，同时促进部门之间的数据共享，以及利用数据进行深度挖掘，所获得的分析结果有助特区政府进行科学决策。

刘彬星认为香港可先从智慧交通及智慧政务开始尝试：「香港在繁忙时间的交通堵塞问题存在多年，可率先尝试利用阿里巴巴的『城市大脑』技术，智能调节灯号以疏导交通。而透过阿里云的智慧政务方案可让不同部门的数据互通共享，不仅有助改善施政效率，也能透过深度挖掘数据来实现更科学化的决策。」

注：本文 TN Global 为独家供稿，未经许可，禁止转载