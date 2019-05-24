新零售已经议论纷纷很久了，生鲜电商也不够新鲜了，最近冒出来一个新词叫 “菜场电商”，它的出现又引起了电商行业的血雨腥风。近期美团上线 “美团买菜”、盒马提出新业态 “盒马菜市”、饿了么牵手叮咚买菜……“菜场” 俨然成为了生鲜市场中的 “新宠”。

现在的年轻人还买菜么？他们都用什么软件买菜？菜市场和超市只剩中老年顾客了么？我们带着这些疑惑走上街头采访了十几位路人。

“偶尔还是买买菜的”“买了一两次发现还是外卖省钱省力”“周末可能会有兴致买菜做饭” 年轻人最于买菜这件事似乎还没有驾轻就熟。在他们为数不多的买菜时候，“每日优鲜，盒马生鲜，叮咚买菜” 这些软件被翻牌的几率比较多，还有就是离家不超过一公里的菜市场也偶尔宠幸。

为什么年轻人普遍不太愿意去线下菜市场了？“离家远，不愿出门”“菜市场脏乱差”“价格不如线上买便宜” 都是他们更愿意选择线上的原因。而在目前互联网时代，除了买菜可以足不出户以外，方便快捷的各种外卖、跑腿，甚至上门维修手机、美甲都可以实现，拥有手机和网络就可以无忧无虑的做一名宅男宅女，对此，几位受访的年轻人表示 “偶尔的宅还挺爽的，时间长了也受不了。”

菜场电商能否取代原有的超市和菜市场呢？大家的回答几乎一致，就是不太可能取代。菜市场和超市给予一座城市或者居民来说，远远不止于买菜和买生活用品的场所，它更像是一部人生活的缩影，是真实的生活。“它可能规模不如从前，但真正被取代还是不太可能的。” 一位受访者如是说。菜场电商的到来无疑是对原有菜市场带来很大冲击。“少了摊位的租赁费用，菜品的价格是有所下降的。” 一位经常在菜市场买菜的路人评价目前线上买菜的优势说。

生鲜电商并不稀奇，如今菜场电商为何又能带来 “第二春”。我们从数据中发现，大部分生鲜 O2O 平台企业越来越多呈现巨额亏损的状态。而造成亏损的主要原因大都是生鲜类产品本身保质期较短、冷链物流成本较高，产品的损耗率一直居高不下，最后一公里的问题成为 O2O 生鲜电商发展的重要瓶颈之一。

而菜场属于一个低成本，无设备要求，便携度高的产品，在最后一公里的配送中占有独特的优势。

3 月份，美团上线单独的 app“美团买菜”，同时首个线下服务站在上海市虹口区周家嘴路开通，并设置了专职的美团买菜配送人员。而早先存在的叮咚买菜，主要涵盖蔬菜、豆制品、水果、肉禽蛋等 16 个品类，光蔬菜种类就有 200 多种。其半年多连续获得五轮融资，如今估值超过百亿。像盒马生鲜这样的先行者也开始布局 “盒马菜市” 的线上线下店。此外，饿了么也宣布接入全国各地菜市场，苏宁小店宣布将于 4 月下旬在其 APP 上线苏宁菜场业务。

毋庸置疑，生鲜电商抢夺菜场生意的 “第一枪” 已然打响。这场战役谁输谁赢，还要看 “刁钻” 的用户们的真实体验了。