老罗的 TNT OS 黄了，但从移动到桌面系统改良的梦却未曾远去。众所周知，巨头谷歌自创的 Chrome OS 让 Chromebook 获得了对恶意软件和病毒的完全免疫、勿打扰式自动更新、全天候续航、更少的充电、更长的电池寿命、更快的启动、更少的滞后以及全新的平板二合一体验。在欧美市场，Chromebook 被誉为笔记本电脑的未来。

FydeOS 提供了一种可能性，通过对 Chrome OS 的开源开发包 Chromium OS 的二次开发，去掉 Google 服务框架改用国内的服务并进行适应本地化的改造，让国内用户也能够使用 Chromium OS。基于 Chrome OS 的开源项目二次开发，继承了 Chrome OS 的优质特性，适配更多的硬件品类，并为中国大陆的用户提供了本土化的修改，让大陆用户也能获得媲美 Chrome OS 的用户体验。此外，Flint OS 还加入了更多桌面特性，比如丰富了对于触摸板多指手势的支持；加入多个桌面的支持；优化提醒中心的布局；构建新的 “设置” 界面等等。在应用生态上，Flint OS 继承了 Chrome OS 的应用，并采用容器技术让系统能够封装运行 Android App。

最新消息，FydeOS 团队发布了首款为 FydeOS 量身打造的硬件设备—— itNT 72 系列 PC 平板二合一。此次推出的，是两款 PC 平板二合一设备：itNT 72 和 itNT 72 GO。

11.6 英寸 IPS LED 高清屏幕，全贴合工艺轻薄机身；72% 色域配合最高分辨率 1920×1080 带来清晰视觉体验。

itNT 72 系列由 Intel Celeron N3450 搭载第九代 Intel HD Graphics 500 核显模块强力驱动。

约 800g 的轻盈机身配合高效电池组以及 FydeOS 的深度优化，便携的同时保障超长的待机时间。

itNT 72 GO 携带 1024 级压感触控笔，配合 FydeOS 系统级笔迹算法优化带来更真实的书写绘画创作体验。

itNT 72 系列原生可以运行网页应用、安卓应用和 Linux 程序，还可以利用 CrossOver 运行一些 Windows 程序，提供媲美 Chromebook 的流畅体验以及 10 小时级别的长续航表现，满足用户随时随地轻学习、轻办公、轻娱乐的需求，是为中国大陆用户带来第一款类 Chromebook 产品。

价格上，itNT 72 配备 6GiB 内存 + 64GiB 存储空间以及原装硬壳键盘，定价 1598 元。

itNT 72 GO 配备 4GiB 内存 + 64GiB 存储空间；原装绒面键盘 + 1024 级压感主动电容笔，定价 1848 元。目前已经开放预购。

从市场规模来看，Windows 这样的传统桌面系统正变得越来越笨重，而搭载 Android 和 iOS 系统的智能移动设备也逐步成为消费者移动化办公场景下的生产力工具。基于这一趋势，国内外的一些厂商也在尝试新一代 PC 操作系统，如国内基于 Android 改造的 Remix OS 和 Phoenix OS 都是其竞争者，当然软硬结合的做法也对其硬件制作的工业水准有着不少的挑战。

成立于 2015 年的 FydeOS 团队已经获得了 110 万元融资，作为创始人之一的唐文松毕业于伦敦帝国理工学院电子工程系，获工程学硕士学位，先后服务于一家英国品牌互联网财会软件初创公司，IBM 英国咨询部门和英国普华永道数字咨询团队。顾慧薇毕业于复旦大学新闻系，先后在《南方周末》和美国乐威软件公司就职。目前，他们正在需求下一轮融资用于开启国内企业服务市场和自助硬件设备的研发。值得一提的是，该项目在 2017 年 TC 创业大赛上进入五强。