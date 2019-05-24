美团点评日前发布了第一季度财报，该公司在财报中表示，为进一步减少共享单车服务的亏损，将继续重组摩拜的海外业务。美团点评认为该业务无法为平台带来足够的战略协同作用以证明其成本合理。

截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月，美团点评大幅缩减了对网约车服务的补贴。2019 年 4 月下旬，美团点评在上海及南京的网约车业务推出新业务模式。除美团点评现有的网约车及出租车服务外，美团点评将采纳聚合模式，户可在手机应用一键享有更多价格、车辆及服务选择。

今年 5 月 19 日，美团点评进一步在美团应用中用 “聚合模式” 在其他 15 个城市开展了打车业务，具体城市包括：深圳，广州，杭州，成都等。美团将于 2019 年内将该模式推广至更多的城市。

根据财报，美团点评第一季度营收 192 亿元人民币，同比增长 70.1%；第一季度期内经营亏损为 13.03 亿元，去年同期为 10.48 亿元，上一季度为亏损 34.14 亿元；期内亏损为 14.33 亿元，而去年同期为 210.65 亿元。

美团点评餐饮外卖业务第一季度交易金额为人民币 756 亿元，同比增长 38.6%；订单量为 17 亿笔，同比增加 35.8%；餐饮外卖收入为人民币 107 亿元，同比增长 51.7%。

美团点评到店、酒店及旅游业务的交易金额为人民币 464 亿元，同比增长 15.1%；收入为人民币 45 亿元，同比增长 43.2%。截至 2019 年 3 月 31 日止 3 个月，国内酒店消费间夜量由 2018 年同期的 6060 万增加 29.8% 至 7860 万。