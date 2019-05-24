和 OPPO 同样属于步步高旗下的 vivo 今天召开发布会，宣布新款千元智能手机 Z5x。

vivo Z5x 采用高通骁龙 710 处理器，拥有一块 6.53 英寸 2340 x 1080 分辨率的 LCD 全面屏。这款手机还拥有一块 5000mAh 容量的电池，并支持 18W 快充。

外观上，vivo Z5x 提供纯黑、灰黑和蓝绿渐变三种配色。正面采用开孔屏设计，摄像头在屏幕左上方，背面则是垂直排列的主相机，以及位于背部面板中央偏上方一点的指纹传感器。

接口方面，vivo Z5x 不但保留了 3.5mm 耳机孔，就连充电接口依然是 micro-USB，而不是 USB-C。

拍照方面，vivo Z5x 在正面屏幕左上方的开孔中放置一颗 16MP 的相机，背面采用 16MP 主相机 + 8MP 超广角相机 + 2MP 景深相机的三摄组合。

vivo Z5x 提供四种版本，4GB RAM + 6GB ROM 售价 1398 元，6GB RAM + 64GB ROM 售价 1498 元，6GB RAM + 128GB ROM 售价 1698 元，8GB RAM + 128GB ROM 版售价 1998 元，用户从今天开始就能在 Vivo 的官网预订。

图片：vivo