据澎湃新闻报道，在 5 月 26 日举办的贵州数博会上，苹果大中华区董事总经理葛越在接受采访时表示：“我们会在合规的基础上，尽量把更多的服务带到中国。”

葛越在演讲中还强调称，“用户个人数据的安全与隐私是我们构建所有产品和服务的出发点。” 她表示，每一件苹果产品从设计开始，就已将隐私保护的理念融入其中。通过内置的加密技术、差分隐私技术等，让这些信息得到妥善保护。

葛越在演讲中还介绍了苹果中国关于扶贫教育的 “智惠计划”。2018 年，苹果向中国发展研究基金会捐款 2500 万元，用于贵州、四川、青海等地开展学前教育和职业教育数字化项目。

苹果 2017 年宣布在贵州省建立苹果位于中国的第一个数据中心，2018 年初，苹果正式将中国 iCloud 用户的数据搬移到这个位于贵州的数据中心。

在 2015 年国庆节假期，苹果把旗下音乐流媒体服务 Apple Music 以及 iTunes 电影、iBooks（现在的 Apple Books）带到中国。然而不到一年的时间，中国区 iTunes 电影和 iBooks Store 被关闭，用户访问这些服务时会被提示 “不可用”，目前只有 Apple Music 能够正常使用。