“大肚子经济” 有多火？看看大街小巷层出不穷的月子中心就知道了其 “钱景” 有多诱人。随着人们生活水平的提高及二胎政策的开放，孕妇作为一个特殊群体，在买买买方面可是毫不吝啬。该群体对怀孕相关环节的高质量要求，滋生了如孕婴用品、孕妇装、孕妇瑜伽课程、个性化月子套餐、月嫂服务等一系列市场，统称为 “大肚子经济”。

不过，对于一个曾经的儿科医生来说，信臣健康董事长王鑫认为，这个市场中还有更深度的需求。“很多患者儿童的疾病原因都和孕产期有关。在孕期里保障胎儿的健康和安全，远远比后天的治疗更重要。” 他说道。如何让新生儿 “赢在子宫”，帮助准妈妈诞下健康的孩子？信臣健康对于这个问题的答案探索则是——听诊式胎儿监护仪及监护系统喜芽。

信臣健康致力于提供先进的人工智能产品和专业的健康管理解决方案，集产品研发、生产、市场推广和销售为一体。其开发了一系列基于智能硬件的远程医疗管理系统，为医院和患者提供更便捷的健康管理云端服务，未来将逐步发展成为基于大数据的母婴健康数据服务商。喜芽是其目前主要发布的一款智能硬件产品，值得一提的是，该产品已经通过医疗器械认证。

据悉，当前孕妇进行胎心方面的检测主要有两种途径，一是到医院进行产检。不过，经常跑到医院进行常规检查，对来说，妈妈费时费力。此外，对于医院来说，需要多分出劳动力从事这样的重复工作；二是孕妇自己购买胎心仪在家进行监测，市面上的仪器价格不等、只有一个胎心率探头，多为超声多普勒原理，无法进行连续的监护和出具监护报告及评分，没有临床意义。

在这样的背景下，喜芽的诞生具有颠覆应用的意义。该产品采用安全的听诊式原理，不涂耦合剂，不发生任何超声能量波，孕妇只需要佩戴好胎心和宫缩两个探头，按照 APP 的指引，安静地进行 20 分钟的连续监测，便能收集胎心率、宫腔压力、胎动次数等全面的医疗级监测数据，并通过蓝牙将监测数据上传至云端，通过 APP 的医疗团队与人工智能双重分析，给出可视化的报告，及时预防胎儿缺氧或早产。

据介绍，喜芽背后的技术路线是：主要由两个探头构成，一个是宫腔压力感受器，其主要作用是了解宫缩情况；另一个监测胎儿心率的变化。通过信号描记胎心率和宫缩的变化，形成 20 分钟的曲线图，可以监测胎心率、胎心率曲线、宫缩强度、宫缩曲线、加速、减速、振幅变异、周期变异、胎动次数等，可以综合判断胎儿宫内储备能力。

在检测准确度及安全性方面，喜芽在中国已通过国家药品监督管理总局（NMPA）严苛的临床试验验证：该产品与医院超声多普勒胎心监护仪的结果高度一致。

据王鑫透露，目前，因为喜芽刚开始进入规模化商用阶段，所以其市场策略主要是先以医院切入，建立合作的标杆，再扩大化衍生。据悉，医院利用喜芽产品，可以对院内所有的孕产病人实行一体化监护了。医院只需要一个工作站，就可以同时、随时随地监护孕产病人。“每个妈妈自己测完了数据，传到护士站。胎心有问题的，系统会异常自动报警，护士就可以直接找到这些需要帮助的妈妈。这大幅度提高了医务工作人员的效率。” 王鑫说。

此外，他还表示，居家的远程监护，是该公司真正想要覆盖的最大的市场。而通过喜芽的协助，以后孕妇在家将数据测完了以后，系统可以将情况同步发给医院，医院可以对所负责的患者进行跟踪随访、观察。这可为以后推出特需病人和私人医生等计划奠定基础。

据介绍，喜芽的原型产品 FETAPHON 在欧美十多个国家已经历经 20 多年欧洲经过了十余年的技术沉淀和积累，信臣健康在取得全球专利后进行了二次研发及产品本地化改良。王鑫表示，当对产品进行二次研发时，最头疼的就是硬件内传感器的成本高昂问题。“这导致了整个产品的成本很高，不利于推广到孕妇群体，也无法和医保做结合。” 他说。不过，在优秀的技术团队的潜心研发下，攻克了传感器的成本问题，将同质量的传感器的成本降低了许多倍性能更优的传感器成本降低了多倍。据王鑫表示，目前技术团队依旧在对整个产品进行成本上的优化，预计今年年底，其价格有望降低到百元级。

不过，在王鑫看来，喜芽的成功商用，只是信臣健康目标的一小步。“我们希望能够形成孕前、孕中、孕后的一条完整的产业链，真正服务” 妈妈们 “最难的孕前孕后一千天。” 他说。

当然，王鑫也有对于整个产品的明确步骤规划。他希望平台搭建起来，在积累了一定的用户量以后，接着就是丰富平台的内容。“包括一些视频百科大全，找一些领域内的专家以短视频的方式解答妈妈们的一些常见问题。” 他说。当然，是否需要这些衍生服务不会是核心的商业模式，智能硬件及数据应用才是核心。最后，他表示：希望今年喜芽可以实现 10 万台销量，