据中新社报道，中芯国际此前宣布从纽交所退市。据悉，中芯国际的退市已经考虑很久，与贸易战和华为事件没有关系。

中芯国际 24 日发布公告称，已于美国东部时间 5 月 24 日通知纽约证券交易所，将申请自愿将其美国预托证券股份从纽约证券交易所退市，并撤销该等美国预托证券股份和相关普通股的注册。

中芯国际表示，此次申请退市的原因包括该公司的 ADS(美国预托证券股份)“交易量有限和成本较高”。中芯国际证券的交易将集中在香港进行。该公司认为，中芯国际以香港上市为主，交易也大多在香港公开市场。与全球交易量相比，中芯国际在纽交所交易量非常有限；还要维持较重的行政负担和较高成本。成交量小，维持成本高，经济上并不划算。