一家墨西哥餐厅力挺华为
据环球网报道，墨西哥一家名为 Taqueria Tachitos 的餐厅日前贴出告示称，所有携带华为设备的食客，只要在店中消费超过 60 比索（约 22 元人民币），就能免费获赠一个墨西哥玉米卷。
“我们理解你的痛苦”，该餐厅在社交媒体上表示，并配了一张两个人拥抱的图片。此前，据英国媒体报道，在美国宣布 “实体清单” 后，墨西哥一家炸鸡餐厅也表示，对所有到店的华为用户赠送鸡翅。这家名家 “Alitas Americas” 的餐厅在社交媒体上表示，“因为我们理解你的痛苦，免费送鸡翅！给我们看你的华为设备，买双人套餐即可获赠免费鸡翅。周四至周六，晚 6 点至 11 点，堂食外卖均可。”
中芯国际：从纽交所退市与贸易战无关
据中新社报道，中芯国际此前宣布从纽交所退市。据悉，中芯国际的退市已经考虑很久，与贸易战和华为事件没有关系。
中芯国际 24 日发布公告称，已于美国东部时间 5 月 24 日通知纽约证券交易所，将申请自愿将其美国预托证券股份从纽约证券交易所退市，并撤销该等美国预托证券股份和相关普通股的注册。
中芯国际表示，此次申请退市的原因包括该公司的 ADS(美国预托证券股份)“交易量有限和成本较高”。中芯国际证券的交易将集中在香港进行。该公司认为，中芯国际以香港上市为主，交易也大多在香港公开市场。与全球交易量相比，中芯国际在纽交所交易量非常有限；还要维持较重的行政负担和较高成本。成交量小，维持成本高，经济上并不划算。
阿里健康就处方药漏洞处罚商家
据北京商报报道，5 月 26 日，针对阿里健康 App 未根据处方销售处方药的情况，阿里健康公关部相关负责人回应称，入驻平台的药房药师未尽到审方责任，公司已对商家警告罚分。
日前，相关报道指出，阿里健康 App 在提供销售处方药服务时，虽然要求用户在 App 上传处方凭证，但处方审核系统形同虚设。在阿里健康 App 提交购药需求，通过上传一张没有任何文字、与处方完全无关的花布照片，并留下手机号后，就可以从阿里健康 App 上购买到处方药。
阿里健康公关部相关负责人表示，阿里健康作为平台，提供处方药信息展示服务，药房承接用户的需求。按照平台规则，患者提交需求后，需要药房药师进行审方。经查实，报道中的药房药师未尽到审方责任。
喜马拉雅 FM 回应 12 名董事退出
据北京商报报道，5 月 26 日，针对此前的股东退出新闻，喜马拉雅 FM 回应称，此次变动是因为公司搭 VIE 结构，所有境内 VIE 公司的董事变更为境外母公司的股东，属于 VIE 标准结构。喜马拉雅 FM 目前没有明确的上市计划，若有会尽早和大家沟通。
据天眼查数据显示，5 月 24 日上海证大喜马拉雅 FM 网络科技有限公司发生多项工商变更，小米旗下创投公司——天津金星创业投资有限公司退出股东行列，公司注册资本减少 314 余万元，缩减 5.22%，包括小米副总裁洪峰在内的 12 名董事退出，仅剩喜马拉雅 FM CEO 余建军一人。
华为辟谣：“6 月底发布鸿蒙系统” 为不实消息
据新浪数码报道，5 月 26 日，网络上曝光一张海报，称华为将于 6 月 24 日发布鸿蒙操作系统。晚间，华为相关人士向新浪数码证实，此信息不属实。
此前根据国家知识产权商标局网站显示，华为公司已经申请通过了 “华为鸿蒙” 商标，适用于第 9 类别和第 42 类别。申请日期为 2018 年 8 月 24 日。但 6 月 24 日在香港开发布会的说法目前已经被华为认定不属实。