华为视频与腾讯视频今日达成深度合作，双方将围绕视频内容，以运营为基础，实现帐号互通、运营协同、技术共享，通过深度合作共同为华为终端用户提供内容和服务。

腾讯视频内容将以专区形式在华为视频 app 中进行展现，双方的会员权益也将实现双向打通。用户在华为视频 app 购买腾讯专区会员，既可观看一系列腾讯视频的内容，也可以用同一帐号直接登录腾讯视频享受会员权益。

腾讯公司副总裁、企鹅影视 CEO 孙忠怀则表示，这是一次双赢的合作，“一方面，腾讯视频的海量优质内容，会更为便捷地触达到华为终端用户，拓宽腾讯视频的受众基础；另一方面，华为终端用户也会更加顺畅地体验视频内容服务，提高用户体验，助力华为产品竞争力提升。后续，双方也会探索更为深入的合作模式， 实现商业价值的共赢 。”

华为终端将通过融合创新，利用包括应用市场、浏览器、智能助手、搜索等在内的入口平台，以智慧化、情景化的方式让用户能够多渠道获取和使用腾讯视频 app。

华为视频还将向腾讯视频等伙伴开放 AI 媒体增强技术、高清低码编解码技术、超高清视听技术、全场景智慧情景分发等终端能力，用技术赋能内容产业。同时，华为还投入 10 亿资源推行 “耀星计划”，打造智慧数字云服务创新生态，全面开放终端能力，为合作伙伴提供人才培养、开发支持、营销辅助等一系列的资源支持。