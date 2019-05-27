5 月 27 日，生活方式社区小红书联合近 50 万用户共同出品了 “小红心” 评分体系。这款产品以小红书真实体验用户和 “一人一票，每票同权” 为原则，用评分还原三千余款单品的用户口碑。

据小红心项目团队介绍，首先，在评测单品选择上，他们会根据社区热度和商城销量的综合排名筛选即将参与评分的单品，目前有 3108 款单品进入小红心评分体系；在参与评测用户的选择上，小红心筛选出在一年内购买过评测品类产品的用户，再根据用户的社区行为数据综合计算的活跃度高的用户成为小红心出品人。出品人会为每个品类的产品选出 5-10 个评测维度。最后，针对每款单品的评测问卷会被推送给符合标准的小红心出品人进行打分，经过计算汇总，形成每个单品的小红心评分。

小红心的评分每月根据用户口碑的回收不断更新，随着社区的高速增长以及相应交易端供应品类的扩大，小红心覆盖的单品和品类还会不断迭代。

基于小红心评分体系诞生的 “小红心大赏” 榜单也在此次发布会上公布。小红心大赏汇聚了近 50 万出品人的声音，共有 93 个细分榜单，656 个单品上榜。在 “2019 小红心大赏” 评测过程中，由独立第三方机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所执行了商定程序。

截至 2019 年 5 月，小红书用户量超过 2.5 亿。目前，每日社区笔记曝光次数超过 30 亿次，其中 70% 的曝光是 UGC 内容。2018 年 6 月，小红书完成 D 轮超过 3 亿美金融资，估值超过 30 亿美金。