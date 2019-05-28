5 月 28 日，网信办微信公众号发文称，目前国家网信办计划在 “六一” 儿童节到来之前，在网络平台上统一上线 “青少年防沉迷系统”。

此次范围除了覆盖西瓜视频、好看视频、全民小视频、哔哩哔哩等 14 家短视频平台外，腾讯视频、爱奇艺、优酷、PP 视频等 4 家长网络视频平台，也被纳入到防沉迷体系，从而实行统一标准，进一步提升青少年保护力度。在今年 3 月，网信办就曾以抖音、快手、火山小视频平台作为试点事先上线 “青少年防沉迷系统”。目前，国内已有 21 家主要网络视频平台上线了 “青少年防沉迷系统”。

据悉，在进入青少年模式后，所有网络视频用户使用时段、服务功能、在线时长均受限，只能访问专属内容池。在专属内容池中，长视频平台重点选择弘扬爱国主义、宣扬英雄人物的优秀电影、电视剧；短视频平台侧重为青少年提供课程教学、书法绘画、亲子教育、人文历史、传统文化、手工制作、自然科普等寓教于乐的优质内容。

国家网信办表示，未来将继续扩大 “青少年防沉迷系统” 覆盖范围，把网络直播等行业纳入该系统，汇集社会各方力量，共同为青少年健康成长营造良好的网络空间。

随着我国视频用户呈现低龄化发展，国家携手网络视频平台能有效为未成年人构建健康绿色的网络空间，有助于青少年们身心健康成长，预防他们产生网络沉迷问题。此外，与网信办合作，也能增强各视频平台的社会责任感，主动抑制自家平台出现不良内容现象的发生。

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