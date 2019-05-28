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针对今早 “腾讯已经完全取消了原来的《王者荣耀》国际版《Arena of Valor》计划，并解散了欧洲和美国游戏的营销团队。” 这一消息，腾讯方面回应，AoV 目前在包括欧美地区在内的全球范围稳定运营，关于 AoV 欧美团队变动的消息不实。

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据新浪科技报道，知情人士透露，腾讯已经完全取消了原来的《Arena of Valor》计划，并解散了欧洲和美国游戏的营销团队。其主要原因是《王者荣耀》国际版《Arena of Valor》在开发和营销方面出现失误，而腾讯与其美国子公司 Riot Games 之间的分歧令事态进一步恶化，导致这款游戏在欧美市场败走麦城。

毋庸置疑，腾讯旗下的《王者荣耀》已经成为了全球最赚钱的手游，这款多人角色扮演游戏在中国的日活跃用户达到 5500 万，每月进账约 1.45 亿美元。但在欧美市场上，该游戏目前在欧洲只有 10 万活跃用户，在北美仅 15 万活跃用户。海外的失利，主要是由于西方人玩游戏的习惯及文化基因和国人有很大的区别：西方玩家更喜欢基于桌面的游戏，许多西方消费者还无法使用复杂的手机游戏所需的 4G 互联网连接；《王者荣耀》的游戏人物大部分是来自中国的历史典故，对于西方玩家来说，这一文化基因并不能引起他们的共鸣，尽管腾讯也在试着加入西方神话人物，但与国内的相比仍是有一定差距。

除此之外，消息人士称，腾讯自主游戏团队与美国子公司 Riot 的关系一直处于紧张状态，这导致腾讯在《Arena of Valor》营销方面也遇到了麻烦。在 Riot 看来，《王者荣耀》就是《英雄联盟》的翻版，后者是世界上最受欢迎的网游。Riot 因其自主品牌遭到破坏而感到愤怒，因此向一个腾讯高级管理团队表达不满，导致《Arena of Valor》的营销被冻结 2 个月。Riot 随后被授权评估所有营销计划，甚至是海报的设计，可以禁止使用特定知名玩家。