易到用车：黑客攻击恢复还需时间，将暂停提现

易到用车昨晚在微博发声明称，由于黑客造成的破坏巨大，要完全恢复正常，还需要时间。“由于黑客的犯罪行为导致易到各项服务无法正常运转，正在进行中的提现安排将暂停并顺延至服务及数据恢复后继续开展。” 该公司表示。

5 月 25 日夜间至 26 日凌晨，易到用车服务器遭到连续攻击，核心服务器被入侵，攻击导致易到核心数据被加密，服务器宕机，绝大部分服务功能受到波及。攻击者以删除数据、曝光司乘隐私信息为由向易到勒索巨额比特币。

苹果或让新 iPhone 拥有同时向两台蓝牙设备输送音频的能力

苹果可能会将同时向两台蓝牙设备输送音频的功能带到新款 iPhone 上，让你使用一部 iPhone 同时向两台设备播放音频。举例来说，你可以将手机连接到汽车的音响系统，在收听 GPS 语音导航的同时，还可以使用耳机收听音乐。又或者，你可以在旅途中和朋友一起用两幅无线耳机在 iPhone 上欣赏电影。

苹果或将通过软件更新的形式将这一功能带到支持蓝牙 5.0（iPhone 8、iPhone X 和 iPhone XS 系列）的机型上。

苹果买下提供监测儿童哮喘解决方案的新创公司 Tueo Health

苹果收购了名为 Tueo Health 的创业公司，后者正在打造一项数字健康解决方案，用于改善哮喘管理，使患者及其家人能够控制疾病。

报道称，Tueo Health 正在 “开发一个帮助父母监测睡眠中的儿童哮喘症状的系统”。

字节跳动可能会推出针对儿童的手机

字节跳动日前否定了关于其将推出智能手机的传闻。不过据新京报网报道，消息人士称字节跳动将推出一款儿童手机，是针对教育领域的尝试，并不是进军手机硬件领域。字节跳动对此不予置评。

YouTube 将关闭独立游戏视频应用 YouTube Gaming

YouTube 独立游戏视频应用 YouTube Gaming 将在 5 月 30 日关闭。YouTube 表示，将游戏应用与主应用分拆，给游戏用户带来 “混乱”，这项功能将继续在主应用中提供。YouTube 将用户引导到新的服务下，并且合并了 YouTube Gaming 和 YouTube 主应用的订阅信息。