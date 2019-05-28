特斯拉中国年底引入 V3 超级充电桩：充电快一倍 或 5 月 31 宣布



5 月 28 日消息，特斯拉中国官微发布预热海报称 “2019.05.31 敬请期待 ”，引发网友猜测。消息称，此举或与特斯拉 V3 超级充电桩有关。特斯拉预计将在今年年底在国内布局 V3 超级充电桩。之后，中国将成为美国之后第二个引入 V3 超级充电桩的国家。

外媒：因包裹被转运至美国，华为审查与联邦快递合作关系

据外媒 5 月 28 日报道，中国电信设备制造商华为正在审查与美国快递公司联邦快递的合作关系，因为这家美国公司在没有被授权的情况下，将两个由日本送往华为公司在中国地址的包裹转运至美国，并企图将另外两个由越南送往华为在新加坡及香港分公司的包裹转运至美国。报道称，华为公司在上周五向外媒提供了相关信息，包括联邦快递物流追踪记录的照片。

北京锤子数码成被执行人，罗永浩仍是公司执行董事：正准备新手机

5 月 27 日消息，天眼查数据显示，北京锤子数码科技有限公司于 5 月 22 日发生变动，公司新增了被执行人信息，执行法院为北京市大兴区人民法院，执行标的为 201811。北京锤子数码科技有限公司为锤子科技全资子公司，罗永浩为最终受益人之一，2018 年 12 月，该公司包括陌陌创始人唐岩在内的 10 名董事全部退出，仅剩执行董事罗永浩、经理温洪喜及监事金扬。

阿里巴巴正考虑在香港二次上市 筹集 200 亿美元资金

TechWeb5 月 28 日消息，据彭博社报道，据知情人士透露，2014 年在纽约进行创纪录的首次公开募股（IPO）后，阿里巴巴正考虑通过第二次在香港上市筹集 200 亿美元资金。这笔巨额交易将使这家中国最大的公司更接近中国的投资者。

谷歌将投资 6.7 亿美元扩建芬兰数据中心

北京时间 5 月 28 日早间消息，谷歌将投资约 6 亿欧元（6.7 亿美元）在芬兰建立一个数据中心，而其母公司 Alphabet 目前也在大力投资服务器，满足对文件和媒体访问速度的需求。谷歌周一在电子邮件公告中表示，这栋新建筑将在谷歌位于芬兰南部海岸 Hamina 的现有数据中心综合体上进行扩建，该公司在那里的总投资达到 14 亿欧元。