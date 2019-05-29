5 月 29 日，在百度大脑生态合作计划及 AI 市场发布会上，百度发布了 “燎原计划 3.0”，并对去年推出的国内首个专注于服务 AI 产业链的商业平台 “百度 AI 市场” 升级为 2.0。

百度大脑是百度人工智能技术的集大成者。自 2016 年启动开放至今，百度大脑 AI 开放平台已开放 178 项 AI 技术，达到 24 小时快速集成，开发者规模持续快速增长并突破 120 万。目前，百度大脑已经是服务规模最大的 AI 开放平台。

此次发布会上，百度大脑首次提出 “做出来”、“卖出去”、“做得大” 三步进阶的生态架构。其中，第一步 “做出来” 就是通过百度大脑全新升级的开放构架，帮助每一家 IT 服务商，升级为 AI 服务商；帮助每一位开发者，掌握 AI 技能，更快实现 AI 创想。所谓 “卖出去”，是要让 AI 的生意不再难做、让 AI 好产品、好服务脱颖而出。而 “做得大” 则是要帮助每一家优秀的 AI 创新企业获得成功。

AI 产业处于蓬勃发展的初期，产生了广泛的应用，也面临着技术应用门槛高，供应链条长，供需信息复杂而不对称，品牌信任度和影响力薄弱等困境。去年 5 月，百度大脑就推出了国内首个专注于服务 AI 产业链的商业平台——AI 市场，力求解决以上问题。目前，已有超过 400 家服务商入驻百度 AI 市场，并有超过 500 个 AI 上下游商品在百度 AI 市场发布。百度 AI 市场已成为企业采购 AI 服务，实现一站式 AI 赋能业务的首选平台。 此次，AI 市场用 2.0 升级版为合作伙伴带来新功能、新机制和新优惠，并宣布正式全面开放申请。

此外，百度大脑还发布了 “燎原计划 3.0”。百度 AI 技术生态部总经理喻友平表示，“燎原计划 3.0 将开启全新模式、新合作、新机会，重点招募硬件设备、解决方案、深度学习应用、教育培训等领域的合作伙伴。同时，百度大脑对生态合作伙伴体系进行了全新升级，将通过分层管理和赛马机制等帮助优秀伙伴脱颖而出。” 百度此次特别提到，寻求能够共同打造面向业务场景定制的深度学习模型的深度学习应用合作伙伴，以及希望联合各类型教育机构合作伙伴为 AI 学习者提供全方位、多层次的 AI 培训和教育服务。

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