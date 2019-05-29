5 月 29 日中午，有媒体报道称，字节跳动将于年内推出教育硬件。接近头条的人士表示，字节跳动收购锤子科技，是看中后者在硬件领域的人才储备及经验，希望将其应用于教育硬件领域，而目前，锤子团队的核心业务实际上是一款教育硬件产品。

对此，字节跳动回应称：公司有推出教育硬件产品的计划。

今年以来，字节跳动似乎早已为这款 “硬件产品” 做足了准备。今年 1 月，字节跳动方面就证实，收购了锤子科技部分专利使用权。随后，字节跳动更新工商信息，增加了 6 个名为 “字节锤子” 的商标，所属类别分别为 “软件产品、科学仪器”、“科研服务”、“广告、销售、商业服务”、“教育、娱乐服务”、“社交、法律服务”、“电讯、通信服务”。

4 月，锤子科技也基于 Android 深度优化和改良的操作系统 SmartisanOS 更新了其官方微博认证信息，认证主体由原先的锤子科技（北京）股份有限公司，转变为北京大眼星空科技有限公司。后者则由字节跳动全资控股，之后，SmartisanOS 系统仍在更新新版本。

但这一系列动作，很难让业界准确预测出字节跳动收购锤子科技的真正目的。5 月 27 日，外媒就报道称，字节跳动计划推出一款自己的智能手机。对此，字节跳动方面表示：“不予置评。”

不过，从去年开始，字节跳动多次表现出对教育行业的重视及野心。2018 年初，今日头条上线了 “好好学习”App；5 月，上线了在线少儿英语品牌 gogokid； 12 月，推出一款 AI 智能在线少儿英语教学平台 “aiKID”；在投资方面，今日头条参与投资晓羊教育，2018 年 7 月，今日头条拟收购在线教育品牌学霸君的 to B 业务。而在今年 5 月，字节跳动又推出一款面向 K12 阶段的教育产品 “大力课堂”。

从外部环境来看，实际上，其他互联网巨头也纷纷参与到在线教育行列中，尝试着寻找机会，做好向新领域扩张的准备。据悉，腾讯也投资了多家教育企业如猿辅导、VIPKID，并曾斥资 3.2 亿元战略投资新东方在线；阿里布局了 VIPABC、超级课程表等项目，2014 年投资 iTutorgroup，iTutorgroup 旗下包括少年在线英语平台 VIPjr，阿里旗下的云锋基金则连续两次投资了 VIPKID；百度则自己孵化了多个教育领域产品，如作业帮，投资了沪江网和万学教育帮等多家企业。

未来，字节跳动是否能在日益增长的竞争中，在教育领域分得更多的流量，我们将保持高度关注。

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