5 月 27 日，由映客直播主办的 “映客 527 星光夜” 年度盛典以：“映青春，向阳生” 为主题在北京钻石球场举行。当晚，数百位映客人气主播盛装亮相，李宇春、汪涵、尚雯婕、李莎旻子等也倾情加盟，共同打造了一场阵容豪华的直播界狂欢夜。据官方统计，此次年度盛典线上观看近 2000 万，全网过亿曝光，微博话题 “映客 527 星光夜” 累计阅读量破亿，600 万份互动礼品被迅速抢空。

湖南卫视当家主持人汪涵、新声代 “小花” 李莎旻子共同主持

2019 年，是映客连续举办年度盛典的第四年，也是持续助力公益的第四年。2016 年至今，映客向北京春风公益基金、中华社会文化发展基金、直播未来文化发展基金、芒果 V 基金等数十家公益基金累计捐款超过 3000 万元人民币。

当晚庆生环节，映客老员工代表映客向北京春风公益基金捐款 100 万元，用于 “小映助学” 项目。同时也宣布，映客创始人兼 CEO 奉佑生担任春风公益基金荣誉理事长。

庆生环节 映客高管上台

映客创始人兼 CEO 奉佑生在盛典现场表示：“今天是映客 4 周岁的生日，我感到很激动也很自豪。去年，三岁的映客成功在香港上市，取得了阶段性胜利；今天，看到这么多主播宝宝们在年度赛上脱颖而出，并奉献了精彩表演，我有信心，四岁的映客将更加优秀、更加成熟。也愿更多人在映客挥洒青春梦想，书写灿烂故事。”

映客创始人兼 CEO 奉佑生

据悉，映客 527 年度赛与往年最大的不同在于，平台首次以年度盛典之名举办大赛，将 “樱花女生” 与 “映客先生” 正式合体。此次年度赛事 IP 在玩法和内容上进一步升级，更加突出了赋能主播的核心主题。

映客内部人士介绍，接下来的 6 月-8 月份，映客直播还将联手维密《天使之路》，打造互联网海选平台，为最终的维密大秀输送优秀选手。