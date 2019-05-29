据新京报报道，华为向美国法院提交简易判决动议，作为其挑战《2019 财年国防授权法案》（2019 NDAA）第 889 条合宪性行动的一部分。根据诉讼进程表，该案将于 9 月 19 日就该动议举行听证会。

华为首席法务官宋柳平称，美国政府接连利用立法、行政、外交等手段对华为进行打压的做法是 “史无前例的”。“美国的行为对网络安全毫无益处，只会提供一种虚假的安全感，转移大家对真正的网络安全挑战的注意力。”

宋柳平表示美国政府迄今为止都 “没有提供任何华为构成安全威胁的证据”，而美国方面的一系列动作，都是 “基于没有任何事实根据的猜测”。

今年 3 月 6 日，华为在美国提起诉讼，要求法庭判决 NDAA 第 889 条部分内容违宪。华为已经向法庭提交了此案的简易判决动议。该公司希望法庭尽快作出判决，判定 NDAA 中针对华为的限制措施违宪，同时禁止实施该限制措施。

宋柳平同时提到了 “美国打压华为” 一事，他表示此举 “开创了一个危险的先例。今天是电信行业和华为，明天就可能会是任何行业，任何企业。” 根据他的说法，华为对美国的司法独立和正直抱有信心，希望通过法律来纠正立法者的错误。

代理案件的华为首席律师 Glen Nager 表示，NDAA 第 889 条违反了美国宪法里的剥夺公权法案条款、正当程序条款和授权条款，因此对其合宪性发起的挑战纯属法律问题，没有事实争议，有必要提交简易判决动议，加快进度。