优信宣布新一轮融资 2.3 亿美元

5 月 29 日，二手车电商平台优信发布公告，宣布完成新一轮融资。优信与 58 同城达成战略合作，华平投资、TPG 等投资机构继续跟投，募资金额约 2.3 亿美元。

据悉，此次融资是优信上市后首次重返资本市场募集资金。参与此次投资的投资人中，华平投资和 TPG 均为优信的现有投资人，58 同城则是新的战略投资伙伴。

华为自研系统 “ARK” 在欧洲完成注册

在华为被列入 “实体清单” 后，华为自研系统 “鸿蒙” 一直是大家的关注重点之一，如今该自研系统终于有了进一步消息，比如它的名字。华为已于 5 月 24 日向欧洲知识产权局递交了多个商标申请，其中就包括华为自研操作系统——“ARK OS”。目前，华为尚未对此作出回应。

百度发布 “光明行动计划”

5 月 28 日，在国务院联席办指导下，百度发布 “光明行动计划”。这一计划将依托百度领先的人工智能技术与 “搜索+信息流” 双引擎生态，协同公安部全流程监控追踪网络黑灰产，为政府部门与广大民众提供一手反诈防骗信息，精准打击电信网络诈骗犯罪。公安部刑侦局副局长孙劲峰、百度高级副总裁沈抖、CCTV 社会与法频道总监助理肖同庆、百度百家号总经理阮瑜、百度安全总经理马杰等出席了发布会。

一季度 iPhone 在全球智能手机份额沦为第三

5 月 29 日消息，根据 Gartner 最新研究对比来看，美国和中国的智能手机销量分别下降 15.8％和 3.2％。今年 3 月当季，苹果iPhone 在全球智能手机市场的份额降至 11.9%，而 2018 年第一季度为 14.1%，销量则从 5410 万台下跌至约 4460 万台。

同时，三星份额从 20.5% 降至 19.2%，但仍位居第一；华为智能手机市场份额从 10.5% 上升至 15.7%，反超苹果，位居第二，销量为 5840 万台。OPPO 和 Vivo 份额分别从 7.3% 和 6.1% 升至 7.9% 和 7.3%。

特斯拉 5 月 31 日发布国产 Model 3

5 月 28 日，特斯拉中国发布官方消息，5 月 31 日将发布国产 Model 3。同时，特斯拉中国还推出竞猜国产 Model 3 价格活动。

Model 3 是特斯拉首款大众化车型，该车在美国市场起售价仅为 3.5 万美元（约合 24.17 万元人民币）。数据显示，2019 年一季度，特斯拉产量为 7.71 万辆，其中包括 6.29 万辆 Model 3 车型。