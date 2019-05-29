iPod touch 又回来了，但活下去的理由不是情怀



时隔近四年，美国时间 5 月 28 日，苹果公司悄悄在官网上线了新一代 iPod touch。iPod 曾是苹果非常重要的一个产品线，但随着 iPod 最主要的功能（播放音乐）被智能手机分流，它渐渐沦为苹果相对次要的产品线。时至今日，苹果官网还在售的 iPod 系列也仅剩 iPod touch 了。

外媒：索尼正准备折叠屏新机 外形跟华为、三星大不同

5 月 29 日消息，据外媒报道称，索尼正在打造一款折叠屏手机，其在外形设计上跟华为和三星的方案完全不同，手机会在 2020 年推出（明年 2 月的 MWC 大会上大概率会首秀）。报道中提到，索尼正在密谋的折叠屏手机可能冠以 Xperia F 的称号，这是他们旗下首款折叠屏移动设备，之所以选择 2020 年推出，主要是想用更长的时间，来增加更多用户使用折叠屏的场景，而不只是单纯为了看起来与众不同而已。

联邦快递就华为包裹被转运致歉 称有关货件正退回发货方

【TechWeb】5 月 29 日消息，联邦快递 (FedEx) 日前发布声明，就华为包裹被转运致歉，称有关货件正退回发货方。华为上周五对路透社表示，FedEx 将从日本寄往华为中国地址的两个包裹转运至美国，并试图转运另外两个由越南寄往华为其他亚洲办公室的包裹，均未经授权。华为提供了 FedEx 包裹追踪记录的图片。

蔚来汽车新财报超预期，但短期或难盈利互联网造车行不通吗？

5 月 28 日，国内互联网造车第一股蔚来汽车对外发布了它在 2019 年第一季度的新财报。根据这份财报来看，蔚来汽车的营收超市场预期，净亏损方面同比增长了 71.4%，在这个季度交付的车辆也低于上个季度的数量。财报发布后，截止文章发稿，蔚来汽车的盘前股价为 4.05 美元，股价涨幅超过 4.92%

雷军宣布红米 Redmi 五大使命：向一切不合理的溢价宣战



5 月 28 日消息，红米 Redmi 发布会结束后，雷军公众号发文，公布 Redmi 品牌的五大使命。他表示，今天 Redmi 发布了四款新品，并迎来自己的首款高端旗舰手机，这是 Redmi 的重大里程碑：作为独立品牌从此拥有了完整的产品体系，真正完成了从红米到 Redmi 的蜕变。