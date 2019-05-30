云端科技正改变全球企业 IT 现状，作为云端服务商「3A」之一的阿里云（Alibaba Cloud）正极力扩张在海外的业务。而阿里云就在今日（30/5）于新加坡举办的亚太峰会上宣布，与 8 家新加坡合作伙伴共同推出创新的 China Gateway 项目，协助亚太区客户打入中国市场，同时亦能拓展阿里云在亚太区的业务。

8 家合作伙伴包括新加坡信息通信媒体发展局（IMDA）、新加坡企业发展局、星展集团中小企银行、新加坡中华总商会（SCCCI）、新加坡管理大学（SMU Academy）、SGTech、新加坡创业行动社群（ACE）及 TechNode。

阿里云智能国际总裁袁千表示，阿里云选择新加坡作为国际业务总部，并致力在亚太区内打造世界级的云基础设施，帮助客户积极迎接数码化时代的到来。目标是构建完善而普惠的云服务，推动建立全面和顶尖的科技生态。在合作伙伴的共同努力下有信心帮助区域内不同规模、不同背景的企业拓展海外市场，特别是把握中国市场的庞大机遇。

China Gateway 目前已经有 700 家亚太企业参加，包括电子商贸、金融科技、旅游及数码媒体。China Gateway 项目将运用多年积累的技术知识和经验，扶助区内企业抓紧亚洲和中国的发展机遇，创造增长。阿里巴巴将与新加坡及区内合作伙伴，携手为不同规模的企业提供全面支持，通过阿里巴巴生态系统把企业与中国公司和客户连接。