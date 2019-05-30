由华住集团和 IDG 资本战略投资的 H 连锁酒店今日正式对外亮相。H 连锁酒店为国内中小单体酒店打造了 “智能店长” 和 “八爪鱼中枢平台” 两大产品，希望助力中国单体酒店升级。华住将在 IT 系统、专业人才培训和供应链集采等方面对 H 连锁酒店提供战略支持。

H 连锁酒店的智能店长和八爪鱼中枢平台两大产品，将帮助店长实现工作任务的节点管理，并且把任务及完成状况透明化、线上化。有了智能系统的辅助，店长和店员可随时知道什么时间点该去巡查布草间、检查 OTA 房价、清洁地毯，而总部中央系统也可随时监控到各任务完成情况。

H 连锁酒店也将注重科技的应用。比如顾客在入住时，可使用人脸识别、自助入住系统进行快速办理；入住后，可以在线获取客房服务，客房服务机器人可以送货品上门；离开时，可以自助办理退房、发票打印。

创立 100 天至今，H 连锁酒店已经覆盖全国 80 个城市，加盟酒店超过 500 家，总房间数超 30000 间，为单体酒店培训提供超过 10000 个专业人员，入住客人超过 100 万。预计 2019 年底加盟酒店数达 3500 家，2022 年底达超过 20000 家。

H 连锁酒店于今年 3 月底获得数千万元 A 轮投资，投资方包括 IDG 资本等。