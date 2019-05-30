距离上一场发布会才刚过去一个多月时间，魅族今天抓紧步伐推出了新款手机 16Xs。16Xs 的屏幕与魅族 16s 的是同款——6.2 英寸 AMOLED 全面屏（屏占比 90.29%），在护眼方面做到硬件级防蓝光，并通过了德国 VDE 蓝光护眼认证。屏下指纹和 16s 的相同，用到的是 0.2 秒即可解锁的 Super mTouch 技术。

16Xs 是魅族首款 AI 三摄手机，其搭载 4800 万三摄（f/1.7 光圈），即在双摄的基础上加入了一颗 118.8 度广角镜头（等效 13mm 焦距），同样也有 AI 场景识别和超级夜景（包括手持和脚架模式，后者将 17 张照片合一）功能。1600 万像素前置相机能够实现单镜头人像虚化，此外还有 HDR+、AI 美颜、男性美颜等功能，拥有 0.2s 人脸解锁能力。

规格的部分，这款手机采用骁龙 675 处理器，6GB RAM 加最高 128GB 存储容量，内置率先登陆 16s 的后台优化系统 One Mind 3.0。魅族在这 165g 的机身中，塞进了一块 4000mAh 的大电池（支持 18W 快充，号称 110 分钟充满）。游戏方面，在 Hyper Gaming 智能图形调度技术加持下，手机能够智能识别游戏线程负载大小，同时合理分配资源。

值得一提的是，魅族还在 16Xs 上带来了新的未成年人防沉迷功能（家庭守护 2.5），针对沉迷游戏的儿童， 系统会检测应用使用时长，从而强制应用退出或告知家长，这样一来就能在一定程度上限制 “到时间后换游戏玩/换账号玩” 的情况。此外还有防诈骗通知（大数据诈骗电话标记和短信 AI 监测）以及查找家人等功能。其中， 新增的这 3 个功能，均可以通过微信小程序来跨 iOS/Android 平台实现。

售价方面，6GB + 64GB、6 + 128 版本的售价分别是 1698 元和 1998 元，有黑、白、珊瑚橙和亚特兰蒂斯（某种深海蓝）四种颜色可选， 5 月 30 日 16:00 开启预约，将于 6 月 10 日发售。魅族还带来了一款耳机——EP2C（14mm 双料振膜），配备 USB Type-C 接口，售价 129 元，6 月 10 日 10 点魅族官方商城开卖。