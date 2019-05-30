企业级视频直播服务商目睹，宣布已经完成新一轮 1.1 亿元融资，投资方是国内专注企业级服务市场的用友集团产业投资。

目睹创立于 2015 年，是一家为企业提供视频营销服务体系的创新企业。区别于 2C 直播平台和竞品，目睹将直播技术应用到企业级服务领域，依托自身在视频云计算、大数据、人工智能领域的技术领先优势，能够更好的融入企业生态之中，赋能企业内外沟通场景。

目前，目睹已经构建了完善的企业视频直播服务体系架构，有以赋能企业营销为目的，专注于帮助企业提升营销效率的视频营销云平台（目睹直播），培训视频云平台（目睹有课），视频整合运营服务（目睹 N+），以探索视频制作技术，专注于提升视频内容制作质量和效率的视频制作云平台（目睹制播），及视频 PaaS 服务（目睹云）。

该企业的掌舵人与其团队均来自于戴尔、IBM、腾讯、阿里等 B2B 企业，团队对 2B 的玩法理解较深。据悉，目睹已经与华为云、阿里云、用友云、钉钉、联通、电信、科大讯飞、会畅通讯等企业级服务领域的顶尖玩家形成了深度的合作伙伴关系。

目睹直播 CEO 鲁力表示，目睹从成立以来，即坚持以科技提升企业内外沟通效率的使命，通过提供以直播为特色的企业视频服务，在不断提升自身产品服务能力的同时，更注重生态的联合。同视频制作领域、数字化营销领域，企业通讯领域、企业服务领域的数十家头部玩家形成了紧密同盟关系。这样既保证了目睹对于企业视频领域的聚焦投入，又能够同合作伙伴一起形成完整的行业解决方案，共同推进国内企业服务市场的快速增长。

而用友作为亚太地区最大的企业服务提供商，目睹从 18 年开始已在用友云市场入驻并进行融合，目睹和用友服务的客户群体有很大的重叠。通过此次的股权投资，用友集团将对目睹开放更多的生态资源，帮助目睹接触更多的国内顶级客户，将更好的服务中国中大型企业客户群体。我们十分感谢用友对目睹项目的认可，让双方的合作关系更近一步。“接下来我们将继续坚持目睹 ‘技术驱动、生态联合、行业深化’ 的战略，加大在大数据、AI、5GMEC 等前沿技术的投入，持续巩固目睹在视频技术领域的优势地位，并同合作伙伴一起，完善企业级应用中的视频运营服务、视频 SaaS 服务及视频 PaaS 服务，借助用友的服务网络，帮助更多企业提升内外沟通效率。” 他说。