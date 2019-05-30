怒退 IEEE 北大教授：将企业列黑名单，全世界的科学家都不能忍

29 日，一则 “IEEE 下令清理华为系审稿人” 的消息在中国网友中引起广泛关注。消息显示，IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，国际电气与电子工程师协会）在一封邮件中，禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人，拿过华为科研经费的也不能作为审稿人。

T-mobile 和 Sprint 合并？美司法部：先造个竞争者吧

美国第三大电信运营商 T-Mobile 想要合并第四大运营商 Sprint 的业内 “世纪大并购”，仍处于与美国司法部的拉锯战中，据知情人士透露，司法部反垄断高级官员似乎提出了颇高的批准门槛。5 月 29 日周三，据财经媒体 CNBC 的电视新闻报道，T-Mobile 的首席执行官 John Legere 和 Sprint 的执行董事长 Marcelo Claure 出现在美国司法部，主要讨论合并后剥离资产的问题，想要解决司法部对这宗备受瞩目交易可能抑制竞争的担忧。

车内不文明行为会降低信用 Uber 将限制低评分用户乘车

腾讯科技讯 5 月 30 日消息，据国外媒体报道，叫车服务公司 Uber 宣布，任何 “评级低于平均水平” 的用户都有可能无法继续使用应用程序中激活。此前司机们很清楚这一点。自从 Uber 上线以来，司机们知道乘客对自己的低评分可能会导致自己无法继续工作。现在 Uber 表示，它将开始让那些似乎无法改善自己行为的乘客也无法使用应用程序。

销量低迷亏损扩大的蔚来进京赶考：百亿融资、亦庄建厂

2019 年 4 月 17 日，上海，第十八届上海国际汽车工业展览会（2019 上海车展），蔚来新能源汽车，蔚来 es6。今年开局销量格外惨淡的蔚来等来的不是销量的逆转提振，而是亦庄国投的百亿融资。5 月 28 日，蔚来在发布今年第一季度未经审计财报时宣布，公司与亦庄国投签订协议，双方将围绕 “蔚来中国” 展开合作，其中蔚来向 “蔚来中国” 注入特定的业务和资产，而亦庄国投则注入 100 亿元资金。

苹果上线新网站，强调 App Store 欢迎竞争

【TechWeb】本周苹果推出新网站，强调 App Store 应用商店欢迎竞争。目前，App Store 是大部分用户在 iPhone 上安装应用的唯一方式。 民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦曾表示苹果存在垄断应该被拆分， 流媒体服务 Spotify 也曾向欧盟提交针对苹果的反垄断诉讼，认为 App Store 存在 “偏袒” 苹果自家应用的行为， 这个网站于本周三悄悄上线，是对于之前指控的又一回应。