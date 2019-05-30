怒退 IEEE 北大教授：将企业列黑名单，全世界的科学家都不能忍

29 日，一则 “IEEE 下令清理华为系审稿人” 的消息在中国网友中引起广泛关注。消息显示，IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers，国际电气与电子工程师协会）在一封邮件中，禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人，拿过华为科研经费的也不能作为审稿人。

T-mobile 和 Sprint 合并？美司法部：先造个竞争者吧

美国第三大电信运营商 T-Mobile 想要合并第四大运营商 Sprint 的业内 “世纪大并购”，仍处于与美国司法部的拉锯战中，据知情人士透露，司法部反垄断高级官员似乎提出了颇高的批准门槛。5 月 29 日周三，据财经媒体 CNBC 的电视新闻报道，T-Mobile 的首席执行官 John Legere 和 Sprint 的执行董事长 Marcelo Claure 出现在美国司法部，主要讨论合并后剥离资产的问题，想要解决司法部对这宗备受瞩目交易可能抑制竞争的担忧。

车内不文明行为会降低信用 Uber 将限制低评分用户乘车

腾讯科技讯 5 月 30 日消息，据国外媒体报道，叫车服务公司 Uber 宣布，任何 “评级低于平均水平” 的用户都有可能无法继续使用应用程序中激活。此前司机们很清楚这一点。自从 Uber 上线以来，司机们知道乘客对自己的低评分可能会导致自己无法继续工作。现在 Uber 表示，它将开始让那些似乎无法改善自己行为的乘客也无法使用应用程序。

销量低迷亏损扩大的蔚来进京赶考：百亿融资、亦庄建厂

2019 年 4 月 17 日，上海，第十八届上海国际汽车工业展览会（2019 上海车展），蔚来新能源汽车，蔚来 es6。今年开局销量格外惨淡的蔚来等来的不是销量的逆转提振，而是亦庄国投的百亿融资。5 月 28 日，蔚来在发布今年第一季度未经审计财报时宣布，公司与亦庄国投签订协议，双方将围绕 “蔚来中国” 展开合作，其中蔚来向 “蔚来中国” 注入特定的业务和资产，而亦庄国投则注入 100 亿元资金。

苹果上线新网站，强调 App Store 欢迎竞争

【TechWeb】本周苹果推出新网站，强调 App Store 应用商店欢迎竞争。目前，App Store 是大部分用户在 iPhone 上安装应用的唯一方式。 民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦曾表示苹果存在垄断应该被拆分， 流媒体服务 Spotify 也曾向欧盟提交针对苹果的反垄断诉讼，认为 App Store 存在 “偏袒” 苹果自家应用的行为， 这个网站于本周三悄悄上线，是对于之前指控的又一回应。

uber 华为 苹果 蔚来