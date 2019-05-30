5 月 30 日，据 36 氪报道，日前，腾讯公司对西瓜视频和今日头条提起诉讼，要求其停止直播旗下游戏《穿越火线》，并为此申请法院禁令。在腾讯发出的律师函中，腾讯指出抖音平台大量用户未经腾讯公司授权擅自传播腾讯公司游戏视频，涉嫌侵犯腾讯公司享有的游戏知识产权，要求字节跳动公司屏蔽相关游戏作品的视频上传并删除相关视频。

早在 2018 年，“头腾大战” 便在游戏直播领域拉开了新战场。去年 11 月，腾讯以侵犯其著作权、不正当竞争为由，将与 “西瓜视频”App 相关联的运城市阳光文化传媒有限公司、今日头条有限公司、北京字节跳动科技有限公司，诉至广州知识产权法院。腾讯认为，上述三家公司未经授权，通过其经营的 “西瓜视频”App 招募、组织主播直播《王者荣耀》游戏并获得巨额收益，严重侵害了申请人对《王者荣耀》享有的著作权，向法院提出了保全申请。

今年，法院判决书裁定，自 1 月 31 日起，责令 “西瓜视频”App 立即停止直播《王者荣耀》游戏内容。而其母公司字节跳动表示，国内至少有 17 家直播平台进行《王者荣耀》直播，腾讯却未对这些平台积极行使权利，甚至是怠于行使权利，不符合保全的紧迫性。

处于游戏推广及运营资源的需要，腾讯似乎不应与直播平台撕破脸，但随着视频行业竞争已处于白日化阶段，蒸蒸日上的头条系视频对腾讯所投资的快手、斗鱼、虎牙等视频平台所构成的威胁不容小觑。未来两个系派是继续处于敌对状态还是协同合作，我们将保持高度关注。

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