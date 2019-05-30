在新技术和新消费的大背景之下，未来的工作方式会发生什么样的剧变？要回答这个问题，想必没有比 WeWork——这家颠覆传统办公空间的先行者——更合适的人选了。5 月 30 日，在动点科技和利程坊联合主办的 “Hello Feature Summit 2019 ” 时尚与生活未来科技峰会上，WeWork 大中华区总经理艾铁成分享了对 “未来工作方式” 的思考，以及驱动 WeWork 在全球快速扩展的秘诀。

“WeWork 目前在全球超过 28 个国家超过 100 个城市拥有有接近 500 个办公地点，我们是全球网红，不仅是中国的网红。” 艾铁成说，WeWork 之所以可以发展如此之快，第一个是效率提升，在一项包含 65 个城市的调研中，WeWork 办公室的效率是传统办公楼宇的 2.5 倍。第二个是体验提升，“我们是全方位提升办公体验，WeWork 办公室里面不仅有工作，还有生活。”

据艾铁成介绍，WeWork 在中国发展也相当迅猛，“我在 2017 年第四季度加入公司，那时 WeWork 在大中华区只有三个城市、十个办公室，到今年 6 月已经变成 8 个城市、接近 80 个办公地点”，他以上海为例，已经有近 40 个办公地点，意味着在核心办公区走路 3——5 分钟可以找到一个 WeWork。

成功的驱动力是什么？有太多的分析和标签贴在 WeWork 身上，艾铁成确认为，“三个简单的驱动力” 才是关键。

第一个是设计驱动。“伟大的公司无一不非常注重设计，迪斯尼有超过两千名幻想工程师，他们每天去想象、设计、开发什么样的体验可以带给人快乐。星巴克在全球也有上千名的设计师”，艾铁成说，WeWork 只有十年的历史，但已经拥有两千名的设计师，其中三四百名在在大中华区，“很多公司非常注重商务，非常注重成长，我觉得真正可以让你走的很远，一定强调设计和创意。”

第二是科技驱动。WeWork 有一整套的科技体系，来分析区域人流、入住率、会员消费行为、办公空间使用状况等，甚至一个空间里面应该有多少个办公桌、多少个电话间，多少会议室、咖啡机应该放在哪里等，都有精细的数据作为衡量支撑，这些科技体系对空间的理解和设计非常关键。

“我们在黄浦区有一栋办公楼，之前是酒店的规划，如果做一个酒店，即使是四星的酒店，里面至少需要 200—250 个人才能运营。我们那栋办公楼可以做到入住率超过 90%、更高营业额、只需要 5 个人就可以运营。怎么做到？背后有很多的科技能力在里面。”

第三，也是真正让 WeWork 与众不同的，是社区文化。艾铁成认为，随着科技不断进步，社交媒体越来越发达，也让人与人之间的沟通变得越来越不实在。而 WeWork 通过社区文化，让人与人之间的沟通变得更加有温度。2018 年，WeWork 全球做了接近 20 万场活动，WeWork 提供一个平台，让每个会员能拥有更好的连接。

“举一个例子，今天很多企业碰到的问题就是员工之间的协作，你在一个办公楼里面工作的五年或者工作十年，不同楼层之间可能不认识，或者传统办公楼里面只能关注到公司，很难关注到个体。我非常自信的讲，在 WeWork 每一栋办公楼我们关注的是每个个体，这个是最大的不同。”

艾铁成说，WeWork 理解的未来工作方式，是 “工作是为了开创更加美好的生活，而不仅是为了生存。”，这也是 WeWork 从始至终所坚持的使命。