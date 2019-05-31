OYO 的 2.0 战略：成为全球最大连锁酒店集团

OYO 酒店发布 2.0 战略，其 2019 年目标是在全国进驻超过 1500 座城市，运营超过 20000 家酒店，最终成为全球最大的连锁酒店集团。OYO 的信心与近期动作频频不无关系。本月 27 日和 29 日，OYO 酒店分别于携程和美团达成合作，主要内容都是围绕流量提供、数据运营和品牌宣传等方面相互支持。看起来 OYO 已经在此前中国市场 OTA（Online Travel Agency，在线旅游平台）的封杀中打开了局面。不过就在同一天，定位对标 OYO 的 H 连锁酒店也宣布获得华住集团和 IDG 资本战略投资，华住将在 IT 系统、专业人才培训和供应链集采等方面对 H 连锁酒店提供战略支持。如此看来，连锁酒店业的竞争将愈发激烈。

国产特斯拉今日开启预订：起售 32.8 万元 预计交付时间为 6 至 10 个月

特斯拉 “新同事” 上线了！国产 Model 3 起售价为 32.8 万元人民币，预计交付时间为 6 至 10 个月。特斯拉称，购车定金 2 万，Model 3 标准续航升级版（特斯拉中国）的续航里程为 460 公里（NEDC 预估），0 到 100 公里/小时加速时间最快为 5.6 秒，车速最高可达 225 公里/小时。作为特斯拉旗下设计的一款价格更为亲民的车型，Model 3 尺寸更紧凑、设计更简洁、性价比也更高。外观上，Model 3 标准续航升级版（特斯拉中国）依然延续了 Model 3 系列的设计语言，前脸采用封闭式格栅设计，其下方为黑色百叶窗式进气口，配上矩阵构造的 LED 大灯。

上汽旗下享道出行开启企业级租车业务

汽车制造商做网约车已经不罕见了，现在它们正拓展自己的服务范围。5 月 30 日，上汽集团旗下的出行平台享道出行宣布正式启动企业级出行服务 “享道租车”。这一业务的前身是上汽的安吉租车。这一业务将专注于企业用户，相较于已经被滴滴统治的网约车市场，企业级客户的长期租车服务利润更高，也更有可能获得市场份额，享道出行所在的上海又是大公司云集的城市，这都能帮助这家依靠国有汽车制造商的服务平台站稳脚跟。未来的出行市场，“地方诸侯” 的影响力将越来越大。

快手推出线上电商学院

5 月 30 日，为了给用户提供电商能力方面的基础培训，快手宣布推出线上电商学院。其中，课程内容包括短视频拍摄、账号运营、电商规则、直播技巧等多个领域，而用户入口就在快手小店中。目前，快手的讲师主要来自快手课堂和服务快手的组织机构，且讲师还在公开招募中。当下，通过短视频卖货已经成为各大视频网站争夺的蛋糕。2018 年 6 月，快手就上线了快手电商，它表示，电商学院的开设是为了降低用户创业的门槛，而实质可以理解为是为网站获得更多销量与盈利而推出的策略。

快手电商学院。

联想来酷与京东达成战略合作

5 月 30 日，联想来酷与京东签署战略合作，双方将在产品、技术、供应链、店面合作、系统赋能等方面深入合作，同时这也是在为即将到来的京东 618 购物节做准备。来酷科技由联想内部孵化而来，目前在全国共有 30 家直营店、120 多家加盟店以及 6000 家授权店，其主要拥有三种类型的零售门店，分别为来酷智生活、来酷生活馆和无人店。未来京东将为联想提供物流能力和技术方面的支持，并向来酷全面开放 3C 数码类、智能产品类商品，以丰富线下门店的品类。新零售的竞争还在继续，阿里已对银泰百货、高鑫零售、联华超市等多家大型零售企业投资，而腾讯也入股永辉、家乐福、步步高等企业，京东通过此次的合作也有利于其拓宽线下渠道，扩张零售版图。

5G 研究院、5G 产业基金落地北京亦庄

5 月 30 日消息，继北京 50% 的 5G 基站部署在北京经济技术开发区后，北京市 50 亿 5G 产业基金、5G 研究院正式落户北京亦庄。北京市 5G 产业基金是北京市首只政府参与组建的 5G 产业专项基金，拟由北京经济技术开发区国有投融资平台亦庄国投、北京市科技创新投资管理有限公司与中国建银投资有限责任公司共同设立，将重点投资 5G 产业链上中下游国内外技术领先的高科技企业。研究院则将重点规划 5G 上游芯片和行业创新应用如人工智能、工业互联网、移动医疗等。目前北京经济技术开发区已经开通的 5G 基站超过 50 个，预计年底将会有超过 200 个 5G 基站具备使用条件，实现 5G 网络在 60 平方公里范围内全域覆盖。