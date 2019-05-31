无人驾驶风很大，但目前依旧没有实现真正普及的应用。不过，听起来似乎没那么酷的智能辅助驾驶却迎来了成熟落地的商业化阶段。“我认为，2018 年可以算是中国智能辅助驾驶市场的元年。” 中天安驰的创始人兼 CEO 徐一新说。这家已经有近 6 年发展历史的智能辅助驾驶企业，欣喜地看到了新的市场趋势。

成立于 2013 年，中天安驰是一家专注于计算机和深度学习无人驾驶技术的企业，亦是中国领先的汽车智能安全技术研发型企业。其聚焦车载前端视觉、疲劳驾驶应用、多功能辅助驾驶、智能化决策、行车参数实时获取与动态分析、远程信息处理与监控平台等核心技术的应用与产品开发。

当然，智能辅助驾驶并非是新物种，且市面上已经有成熟的大面积市场占领者如 Mobileye。不过，该细分市场一直在等待成熟可引爆的时间点，以寻求更大幅度的增长前景。而徐一新认为，智能辅助驾驶正在迎来一个巨大的机会。他认为主要有三个因素在催熟市场：一，中国是全球交通事故率最高的国家；二，很多相关政策已发布，试点已经在实行；三，就整个交通运输物流市场来讲，很多对管理要求诉求比较高的公司，随着技术的演变，需要不停引进新的管理的方案来提升自己的效率。“当大的背景和企业自身诉求达到交叉点的时候，整个市场就会引爆了。” 他补充说道。

数年的潜心研发与产品实践，中天安驰的 ADAS 实力可大气地 “亮剑”。其主要功能有：前车碰撞预警，车道偏离预警，行人碰撞预警，溜车碰撞预警，人脸检测疲劳驾驶预警，盲区检测预警，夜视辅助预警等，其中部分功能为国内独家。值得一提的是，在 ADAS 领域，中天安驰拥有多年沉淀积累的两大核心优势：针对中国人的驾驶习惯和中国复杂的道路环境进行研发测试，使系统更加亲和用户，让开车高效便捷；长期专注于研发测试，数十项发明专利，中天安驰建立了庞大且不断更新的算法数据库，ADAS 产品报警准确率高达 99% 以上。

“我们早期定位是想做技术输出，但是实际发展过程中，发现缺乏相关的能够承载的硬件或产品。相当于我们逼自己一点点构建整体服务。” 徐一新介绍道，开始的时候，中天安驰的产品设计思路主要是，通过免费 App 调用手机的摄像头传感器，系统再进行智能图像识别和分析，为司机提供驾驶辅助。但是为了能够获取更多的、标准统一的车辆行驶相关数据，以保证后续的精准训练，公司将定位转变为整体方案提供商。

整个发展思路的系统化也为中天安驰构建了核心竞争力。徐一新表示在 ADAS 的感知层和控制层方面，有两个核心的因素，即基础的模型框架和数据量的积累。然而，模型框架几乎都是开源的，只是在实践上，每个企业有自己的差异化，如是否在边缘计算方面有更先进的方法来提高算力和计算效率。但徐一新认为，这方面的差距并不能形成绝对的核心壁垒，需要融合数据训练的实力。

“我们产品方面有嵌入式终端，有比较大规模的装机量。此外，我们也在边缘计算上面做了大量的创新，让模型可以在有限设定下更高速和更精准。” 徐一新表示，中天安驰通过提供整体的组合拳方式，可以获得比较高的市场占有率。

其官网透露了一项数据：该公司至今已为超过 10 万台商用车提供主动安全预警服务。此外，徐一新透露，中天安驰已经积累了近 200 亿公里的数据库，其中包括各种天气（包括各种恶劣天气）、光线（夜晚）等复杂路况数据。

在商业模式方面，该公司目前主要将软硬件解决方案提供给商用车队，做基础的服务。其输出的数据应用对象可包括保险、金融、交通监管部门，政府部门等等。此外，中天安驰已经完成了近亿元人民币 A+轮融资，由云启资本领投，度量衡资本跟投。

尽管，拥有踏实的技术实力，不过，徐一新强调了 “技术的极致性”。他认为无论是无人驾驶还是智能辅助驾驶，都不是孤立的：“我们国家推出了路网协同的思路，这种结合其实是一个更加完美的方式。” 他透露，中天安驰也在往该方向发展。“我们和政府合作，对于未知的复杂路况提高感知和约束，相互配合，还可以综合判断驾驶人员的深度画像，了解其经常跑的运输干线。” 他说。