随着 5G 技术的兴起，相信未来我们能够通过超高速网络串流收看更多 4K，甚至是 8K 内容。看起来这个愿望离我们并不远，根据新京报的报道，《北京市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》已于近日发布，该计划提出将实现 2022 年北京冬奥会、冬残奥会 4K 超高清电视全程直播，8K 超高清实验直播。

根据《行动计划》，北京将自主研制集成国内首辆 4K/8K 超高清转播车，建立 4K/8K 超高清电视节目实验性试播和视频节目网络化试播测试环境。此外，计划还支持北京电视台 2020 年申请开播 4K 超高清电视频道。

鼓励有线电视和 IPTV 运营商开展网络基础设施改造并发展 4K 超高清用户，2020 年完成有线电视光纤行政村全覆盖，IPTV 光纤用户带宽普遍达到 200M。2022 年有线电视网络落地至少 8 套 4K 超高清频道，北京 4K 电视用户达到 500 万。

此外，计划还提出要对北京地区影视制作机构创作生产的超高清节目进行分类奖励，扶持超高清精品影视作品。2020 年底，影视制作机构创作生产 4K 超高清节目累计达到 6000 小时，“把北京建设成为水平领先的超高清影视制作基地”。