电气电子工程师学会（IEEE）最近发布的一封电子邮件内容被曝光，邮件中提到禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人。

IEEE 中国随后在微博发布声明称，美国政府的法规限制了华为公司及其员工无法参与 IEEE 一些通常不向公众开放的活动，包括一部分的出版物的同行评议和编辑过程，而 IEEE 需要合规。

中国计算机学会（CCF），5 月 30 日发布 《CCF 关于 IEEE 通信学会不当行为的声明》，称从保护学者和学术共同体的角度出发，将采取如下措施：

CCF 暂时中止与 ComSoc 的交流与合作； 不建议 CCF 会员向任何 ComSoc 主办的会议和刊物投稿； 建议 CCF 会员不参加 ComSoc 主办的刊物和会议的审稿和其他学术评价活动。

CCF 在声明中称，IEEE 旗下的通信学会（ComSoc）以当地法律为由限制其会员的活动，“严重违背了作为一个国际性学术组织应遵循的开放、平等和非政治化的基本原则以及学术组织应遵循的基本准则，也背离了 IEEE 过去所倡导的价值观和使命。”

中国计算机学会成立于 1962 年，隶属于中国科学技术协会，是一个推动计算机学术进步和技术成果的应用的学术组织。

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