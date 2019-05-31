据 9to5Google 报道，Google 曾表示对 Chrome 浏览器的扩展平台进行修改，对 Chrome 浏览器的扩展平台 “Manifest V3” 进行调整后，Manifest V3 将阻止大部分 Chrome 广告拦截插件的正常工作。

这自然引发了用户们的不满，然而 Google 表示，它将坚定立场，Chrome 目前的广告拦截功能仅限于企业用户。Google 称：“Chrome 反对 Manifest V3 中 webRequestAPI 的拦截功能，而不是整个 webRequest API（虽然拦截功能依然适用于企业部署）。”

开发者认为，Google 的做法会给自己的广告业务带来好处，但会让开发者们推出的工具无法使用。

Google 表示，Chrome 会支持广告拦截工具的使用和开发，它正积极与开发者社区合作，以获得反馈并设计一个隐私保护内容过滤系统，该系统将限制与第三方共享的敏感数据量。

据彭博社报道，Google Chrome 已经成为互联网的 “看门人”。Chrome 占据大部分浏览器市场份额，Firefox、Safari、Edge 和 IE 都被甩在后面。Opera 和 Edge 都已经切换到 Google 维护的开源项目 Chromium，这使开发者减少为非 Chrome 或 Chromium 浏览器进行优化，而这也导致浏览器开发商开始切换到 Chromium。