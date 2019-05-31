动点科技最新据 IDC 最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示：2019 年第一季度中国平板电脑市场出货量约 531 万台，同比增长 4.5%，连续四个季度保持上涨。其中，Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约 464 万台，同比下降 2.0%；Detachable Tablet（可插拔键盘平板电脑）出货量约 67 万台，同比大幅增长 94.9%。

2019 年第一季度中国平板电脑市场前五大厂商概览分别是苹果：持续保持领先优势。苹果 2019 年一季度出货量约 228 万台，同比增长 11.2%，占据 42.9% 市场份额。



华为：平板出货量约 144 万台，同比增长 12.1%，出货量市场份额占比 27.1%，增量主要来自 detachable tablet：M5 10.8 寸和 M5 Pro。

小米：小米的平板出货量约 30 万台，出货量市场份额占比 5.6%。小米依靠产品性价比优势和强大米粉群体的支持，环比增长 36.1%，排第三位。

微软：消费市场增速明显。微软平板产品出货量约 15 万台，同比增长 61.9%，出货量市场份额占比 2.8%。

联想：产品策略调整。联想平板出货量约 13 万台，同比下降 48.7%，出货量市场份额占比 2.4%。