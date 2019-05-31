对你来说，六一儿童节意味着什么？在这一天，我们会突然发现自己已经不能正大光明的幼稚了，或者还是继续假装恬不知耻的撒娇要礼物。对于成年人来说，在这一天已经不会再有人祝我们节日快乐了，我们只能自己宠爱自己说：宝宝，祝你儿童节快乐呀。

我们跟几位年龄和身高都不能称之为 “儿童” 的 “大宝宝” 们聊了聊曾经的儿童节和现在的儿童节。

95 后们对于儿童节的回忆几乎如出一辙。“最开心的是放半天假啦，小伙伴会一起出去玩耍”“班级会举办集体活动，还会有游园会，很开心。”“会唱歌，跳舞之类的一起玩。” 大家的回忆里的儿童节充满了欢乐，提起来仍然是笑容满面。那时候的我们，没有太多游戏的项目也没有太多的课业压力，跟小伙伴们一起分享零食，辣条、薯片，一起跳皮筋，弹弹珠就是最简单的美好。

从什么时候儿童节就跟我们无关了？“初中吧，就没人祝我节日快乐了”“当我意识到儿童节是怎么回事就不想过了。” 随着年龄和身高的增长，大家逐渐褪去 “儿童” 的称号，披上了 “青少年” 或者 “成人” 的外衣。失落肯定是有的，伴随而来的成长的烦恼也如期而至。当然这其中也不乏特立独行者，“一直都过呀，除了身高和年龄之外，我觉得自己跟小时候没有任何区别。” 一位染着橙色头发的男生说道。“逮着个节日就过呗。”

95 后算是承前启后的一代，比上一代人物质层面丰富了，比下一代人又少了一些科技层面的事物。“我们小时候哪有手机和平板电脑呀，小霸王游戏机是我们的最爱。” 有个男生说道。那么羡慕现在的小孩么？一半一半吧。“他们可能有更多的玩具，更科技的电子产品，但是感觉真不如我们小时候自由，开心。” 大部分 95 后都这么认为。如果你有小孩，想要给他一个什么样的儿童节呢？“我不会小孩的，小孩就是灾难。” 年轻男孩子们难以掩盖对小孩的惧怕。而年轻女孩们对于小孩的观点就成熟多了，“我可能会带他多出去看看，去偏远的山区，让他看看其他的小孩过着什么样的生活，让他认识到现在是多么幸福。”

什么时候意识的自己长大了？大概就是在别人眼中，你已经不再是儿童了吧。“想的事情变多了，身上的责任也变多了”“不能光明正大的幼稚了” 谈起长大后与小时候的区别，大家的回答略显忧伤。如果再回去过一次儿童节，你会怎么度过呢？“再参加一次游园会，玩的更疯一点，不要做一个乖小孩。”“跟以前的好伙伴再聚一聚，现在多少失去联系了。” 重返童年，光是想想，就很开心。

虽然儿童节已经跟我们没什么关系了，但是到儿童节那天，在朋友全我们还是会看到一些 “幼稚” 的大人在不知羞耻的祝自己节日快乐，炫耀着自己的小猪佩奇。“大家都在怀念吧，渴望被关爱，像关心宝宝一样关心自己。” 一位受访者说道。

不管我们在外面佯装的自己多么强大成熟，在真心关爱自己的人面前也会褪下伪装，变成一个幸福的孩子。“谁还不是宝宝呢” 这句话被挂在嘴边这么久，也是对必须长大变成熟的抵抗。在六一儿童节那天，再一次祝内心长不大的自己：节日快乐吧。