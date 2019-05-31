美国又挥贸易 “大棒” 联想集团涉 “337 调查”

商务部贸易救济调查局 30 日消息，2019 年 5 月 22 日，美国 Neodron 公司依据《美国 1930 年关税法》第 337 节规定，向美国国际贸易委员会（ITC）提出申请，指控对美出口、在美进口和在美销售的触控移动设备、计算机及其组件侵犯其专利权，请求 ITC 发起 337 调查，并发布有限排除令和禁止令。中国联想集团有限公司涉案。

Uber 发布上市后首份季报 营收 30.99 亿美元超预期

腾讯科技讯 据外媒报道，Uber 周四盘后发布了该公司作为上市公司发布的首份季度财报。财报显示，在截至 2019 年 3 月 31 日的第一季度，Uber 营收为 30.99 亿美元，同比增长 20%，此前分析师预期营收为 27.5 亿美元；归属公司的净亏损为 10.12 亿美元，较去年同期的净利润 37.48 亿美元同比转亏。

还是用了华为！华为设备亮相全英首次 5G 电视直播

当地时间周四，英国广播公司（BBC）使用 5G 网络直播了早间节目，这是英国首次使用 5G 信号的电视直播，该信号由英国电信巨头 BT 旗下的 EE 运营商提供。直播前，节目主持人激动地在个人社交媒体账号分享了直播的幕后花絮，他将镜头对准了华为的设备，并说道：“就是它，能够支持我们进行全英首次 5G 电视直播！”

32.8 万的国产 Model 3 会是 “杀手” 吗？

由上海超级工厂生产的 Model 3 在微博上刚刚公布了它的最终售价，Model 3 标准续航后轮驱动升级版 32.8 万元，于今日开始接受预定，预计交付日期 6-10 个月。数据与进口版本的 Model 3 标准版基本相同，NEDC 续航 460km、百公里加速 5.6 秒、极速 225km/h，预计 Autopilot 选装价格依然为 27800，FSD 全自动驾驶的价格则要 56000 元。

亚马逊拟进入电信业：洽购预付费运营商 Boost

腾讯科技讯 亚马逊从过去的电子商务发展成为一家无所不包的互联网巨头，眼下看来，亚马逊准备进入一个新的行业——电信业。据外媒最新消息，两位知情人士周四表示，亚马逊公司有兴趣从美国运营商 T-Mobile 美国公司和 Sprint 手中收购预付费移动通信子业务 “Boost 移动公司”