“价值是对的就会被认可，真理总会被验证。” 当看到自己的技术路线被很多友商认可并实践，星环科技的创始人孙元浩轻缓的语气不乏些许自豪，这也是对多年来 “偏执” 原创技术的成果感到欣慰。“只有偏执狂才能生存”，星环科技成了这句话的践行者。如何将创新的因子发挥得淋漓尽致？答案可在星环科技的发展中呈现。

一直以来，国内的创新偏向模式与应用，在基础技术的原创方面相对来说比较薄弱，在大数据基础软件方面亦有如此困局。为了打破依赖国外技术 “进口” 的局面，孙元浩自己也成为了技术 “偏执狂”。他带领星环科技每年实现原创技术创新：

2015 年攻克了分布式分析型数据库的关键技术难点，成功替代了 Teradata 等国外厂商构建数据仓库；

2016 年攻克了复杂批处理的实时引擎融合历史数据与实时数据处理技术难点，实现了复杂计算的实时流处理；

2017 年采用容器编排技术实现大数据分析的弹性服务；

2018 年实现了数据集市、数据仓库、数据湖一站式分析融合平台；并且成为了国际上第一家完成 TPC-DS 测试的大数据公司。

2019 年，星环科技发布了 Transwarp Data Cloud 2.0 数据云、全链路 AI 平台 Sophon 等产品。

“目前我们已经将大数据产品线覆盖全了，未来我们重点围绕两个产品，一个是 AI 的产品线，一个是云的产品线。” 孙元浩说。技术原创在于你要成为 “第一个吃螃蟹” 的人，全新的路径与思维，及未知的失败对于企业来说都是商业上的巨大挑战。当然，除了从 0 到 1 的创造，基于已有的技术，挖掘深度联系，看到未来的趋势，这也不失为一种复合型的创新思路。从星环科技的产品发展方向来看，其已经在探索复合型创新，即大数据、云、AI 三者融合。

大数据、云、AI 是目前 IT 领域热门的几个话题，大家对其未来影响力几乎都已经达成共识。不过，三者融合的背后逻辑是怎样的，又将给产品迭代带来怎样的思路？“这是技术发展的必然。” 孙元浩对这个观点做了详细的解释：

首先，他表示大数据技术的发展核心是分布式计算技术，解决计算效率的问题。其最早是用来解决结构化数据和文本的问题，但这些问题都解决掉以后，就面临非结构化数据的问题，如视频、图片、自然语言等，此时就需要实现引擎上面的算法。

而孙元浩认为，人工智能本身则是一种算法。“在 2006 年之前，人工智能基本上还是一个玩具，因为算力不够，2009 年以后通过 GPU 分布式的计算框架算法变快了，计算效率提升了。” 他表示，人工智能在技术发展的驱动下其实也从解决结构化问题延伸到解决非结构化问题。

关于云计算的发展，孙元浩表示，云的核心是弹性计算，简单来说就是需要什么就给什么。大数据也有这个特点，计算技术要求数据量多的时候弹性扩展。但是，以前虚拟化技术太笨重，资源消耗太高，到了 2013 年，容器化技术开始成熟，可以用来弹性计算，而且效率非常高。“AI 也有这种需求，所以大家说云计算是人工智能最好的计算环境。” 据孙元浩介绍，星环科技是国际上第一个用 “容器化” 来改造大数据技术的。先是 “大数据” 和 “容器化” 结合起来、然后是 2017 年 “容器化” 与 “人工智能” 结合。

“我们比较早地把三者融合在一起，实现了底下有容器化的计算环境，上面是大数据的存储层和计算引擎层，再上面是算法层。融合之后只留住最精华的部分组成一个完整的软件栈，这是我们的路线。” 他表示，从市场对于该技术路线的验证来看，目前，已经有很多友商也在往这个方向转。当然，这种趋势带来竞争力的同时，也验证了星环科技方向的正确性。

除了技术角度，孙元浩表示 “融合” 也是从商业角度来看的必然趋势。“我们在商业上，定位是云、大数据、AI 的融合体，这个云是指容器化的云。” 他解释道，星环科技在自身的业务发展方面也有融合的计划。“我们重点强调 Data Cloud 的概念。今年 TDC(Transwarp Data Cloud)2.0 发布，我们对 Data Cloud 做一个比较准确的定义，即：以新一代云原生技术打造的，以数据为中心，通过提供完整的数据、应用和智能的开发工具，实现数据和应用互通互联的云技术。” 他表示，星环科技希望创造一个新品类的云产品，它是以数据为中心、业务导向；’ 采用容器化部署；实现融合互通；层次化设计的应用开发方式。在这种新商业策略的驱动下，“融合” 是技术实现途径的自然结果。

关于融合方面的新尝试，不得不提到星环科技在 AI 方面的动作细节。其将全链路 AI 融合进云平台。星环推出了 Sophon 系列 PaaS 产品。除了数据链价值以外，这里面有多种手段，有用数据计算的、有用图分析的、有用智能语音处理的等等。“大数据这条线，我们还在持续优化，逐渐统一，最后会做到一个平台、一个引擎把数据所有的问题都解决掉。” 他说。

此外，除了基于内部为核心的技术创新，如何强强联合，获得强大的外界发展推力也是一个基础创新型企业持续发展的诀窍所在。在此方面，星环科技则与英特尔达成战略合作并成立技术创新联合实验室，借力双方在软、硬件领域的领先技术优势，合作探索新技术的研发和落地。据悉，国泰君安也和星环科技成立了联合实验室。

2018 年，在知名咨询机构 wikibon 的《大数据市场分析报告》中，星环科技作为唯一进入报告的中国厂商，被评价为 “产品策略对西方供应商非常具有指导意义，因为它解决了许多同行的开源版本的限制”。不断 “折腾” 技术研发成为星环科技的风格，孙元浩亦是已经习惯了感受 “真理被验证” 的欣慰与喜悦。