Uber 日前发布了 IPO 以来的首份季度财报。财报显示，截至 3 月 31 日的 2019 财年第一季度，Uber 营收 30.99 亿美元，与去年同期的 25.84 亿美元相比增长 20%。但 Uber 第一季度净亏损 10.12 亿美元。

按业务类别划分，Uber 第一季度总核心平台营收为 29.54 亿美元，与去年同期的 25.44 亿美元相比增长 16%；Other Bets 营 收为 1.45 亿美元，与去年同期的 4000 万美元相比增长 263%。在总核心平台营收中，共享出行业务营收为 23.76 亿美元，与去年同期的 21.80 亿美元相比增长 9%；Uber Eats 业务营收为 5.36 亿美元，与去年同期的 2.83 亿美元相比增长 89%；车辆解决方案营收为 1000 万美元，与去年同期的 5500 万美元相比下降 82%；其他营收为 3200 万美元，与去年同期的 2600 万美元相比增长 23%。

按地区划分，Uber 第一季度来自美国和加拿大地区的营收为 17.50 亿美元，与去年同期的 13.87 亿美元相比增长 26%；来自拉丁美洲地区的营收为 4.50 亿美元，与去年同期的 5.18 亿美元相比下滑 13%；来自欧洲、中东和非洲地区的营收为 4.87 亿美元，与去年同期的 3.88 亿美元相比增长 26%；来自亚太地区的营收为 2.67 亿美元，与去年同期的 2.51 亿美元相比增长 6%。

第一季度预订量为 146.49 亿美元，与去年同期的 108.93 亿美元相比增长 34%。第一季度月度活跃平台消费者人数为 9300 万人，与去年同期的 7000 万人相比增长 33%。Uber 第一季度总出行次数为 15.50 亿次，与去年同期的 11.36 亿次相比增长 36%。