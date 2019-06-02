今日，ORVIBO 欧瑞博和红星美凯龙联合打造的首家全宅智能生活体验馆在上海正式开业。此外，欧瑞博还和美的置业、花样年、正荣达成了智家创新生态战略合作。

欧瑞博是一家智能家居产品品牌，以 “入口+AIoT 平台+软硬件应用” 为构架打造全宅智能家居系统，连接灯光照明、暖通舒适、遮阳晾晒、安防传感等应用场景数百种产品生态。其旗下产品有超级智能面板 MixPad 和 coco 智能插线板等产品。可以满足面向多楼层、多设备、多场景、互联互通、支持前后装等用户需求。今年 5 月，其获得了美的置业和红星美凯龙共同投资的 1.3 亿元 C 轮融资。

据悉，红星美凯龙和欧瑞博将进行深度合作，结合前者的渠道与欧瑞博的产品技术优势，双方将共同打造 100 家全宅智能生活体验馆，给用户带来更高品质、更美观的智能家居产品以及更具场景化的人居交互体验，并通过专业的智能家居实施体系和售后服务，为终端用户提供一站式智能装修升级。

此外，继去年欧瑞博联合多家企业推出 “智家创新生态计划” 之后，今日美的置业、花样年、正荣也正式宣布加入智家创新生态。他们将在全国数百个地产社区，深度融合欧瑞博智能家居产品，探索 “后交付时代” 的社区服务新模式和新价值。同时，美的置业也将为欧瑞博打通美的智能电器家居系统，推动欧瑞博全宅智能家居生态的扩展完善。