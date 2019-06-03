看来苹果还是觉得他们在应用广告追踪限制上做的不够多，尤其是那些针对儿童的应用。华尔街日报报道称，苹果计划宣布针对儿童应用程序的第三方跟踪的新限制，这一动作很可能会在明天凌晨的 WWDC 上公布。

应用程序供应商或与其相相关的营销公司，会收集用户的浏览习惯、性别、电话号码等信息，这些信息会用于向用户推送他们感兴趣的内容。比如你在 Google 上搜索了 “钓鱼竿”，那么在接下来的一段时间内你就很有可能会看到各种有关钓鱼竿的广告。

WSJ 这篇文章的作者 Joanna Stern 发现，一款名为 Curious World 的儿童 iOS 应用正在向 Facebook 发送她儿子的姓名、年龄和书籍的信息。此外她和同事还在 80 款 iPhone 应用的 79 个内发现了信息追踪器。

最近有报道称，有些数据实际上是通过 iPhone 发送给第三方的。华盛顿邮报的 Geoffrey Fowler 发现，在被认为处于闲置状态时，他 iPhone 上的某些应用向营销公司发送了包括电话号码和确切位置在内的数据。

这么看来，苹果是时候在隐私保护方面更进一步了，尽管 iPhone 的个人数据保护能力相比起来还是不错的。该公司应该会在 WWDC 上公布更多情报。