十大学会联合发布《关于 IEEE 限制正常学术交流事件的郑重声明》

6 月 2 日，中国电子学会、中国通信学会、中国人工智能学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会、中国电工技术学会、中国仪器仪表学会、中国光学学会、中国汽车工程学会、中国生物医学工程学会联合发布了《关于 IEEE 限制正常学术交流事件的郑重声明》。 声明表示：“IEEE 对华为员工及华为资助的个人参与审稿作出无理限制，我们深感震惊。” 此外，还强调，科研人员参与期刊审稿是履行同行评议责任的基本权利，没有国籍、种族或机构之分。“对学术交流政治化的危险做法应高度警惕，并对其给国际学术交流蒙上的阴影深表忧虑。” 最后声明中表示：“解铃还须系铃人。我们敦促 IEEE 清醒认识事件对全球科学共同体所造成的危害，以实质举措消除事件的恶劣影响，让学术交流回归正常轨道，以实际行动取信于全体会员和全球科技界。”

华为成立智能汽车解决方案 BU

据新浪科技报道，华为近日发布内部文件宣布，成立智能汽车解决方案 BU，隶属于 ICT 管理委员会管理。

根据华为内部文件显示，该 BU 的定位，是作为智能汽车领域的端到端业务责任主体，提供智能汽车的 ICT 部件和解决方案，帮助企业造好车。据悉，华为任命了王军为智能汽车解决方案 BU 总裁，王军此前在华为日本运营商业务部任职。

BU 在华为的组织架构中，是与 BG 并列的一级部门。至此，华为目前拥有三大 BG：运营商 BG、企业 BG 和消费者 BG，以及两大 BU：Cloud&AI 产品与服务 BU 和智能汽车解决方案 BU。

日本横滨无人驾驶列车中途反向行驶，造成 14 名乘客伤

据环球网报道，6 月 2 日，“今日日本” 网站报道称，当地时间 1 日晚间，由横滨海岸线公司 (Yokohama Seaside Line Co) 运营的一列无人驾驶列车行驶途中出现反向行驶，发生冲撞。据当地警方介绍，事故已造成约 14 名乘客受伤。

当天晚间 8 时 15 分左右，一列五节车厢的无人驾驶列车从横滨新杉田站，正准备前往并木中央站，结果出现了方向错误。据运营公司介绍，事故发生时，车上约有 50 名乘客，列车开始朝着反方向行驶，直到以每小时 6 公里的速度在行驶约 25 米后撞上沿线障碍物。