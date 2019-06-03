十大学会联合发布《关于 IEEE 限制正常学术交流事件的郑重声明》
6 月 2 日，中国电子学会、中国通信学会、中国人工智能学会、中国电机工程学会、中国机械工程学会、中国电工技术学会、中国仪器仪表学会、中国光学学会、中国汽车工程学会、中国生物医学工程学会联合发布了《关于 IEEE 限制正常学术交流事件的郑重声明》。
声明表示：“IEEE 对华为员工及华为资助的个人参与审稿作出无理限制，我们深感震惊。” 此外，还强调，科研人员参与期刊审稿是履行同行评议责任的基本权利，没有国籍、种族或机构之分。“对学术交流政治化的危险做法应高度警惕，并对其给国际学术交流蒙上的阴影深表忧虑。”
最后声明中表示：“解铃还须系铃人。我们敦促 IEEE 清醒认识事件对全球科学共同体所造成的危害，以实质举措消除事件的恶劣影响，让学术交流回归正常轨道，以实际行动取信于全体会员和全球科技界。”
华为成立智能汽车解决方案 BU
据新浪科技报道，华为近日发布内部文件宣布，成立智能汽车解决方案 BU，隶属于 ICT 管理委员会管理。
根据华为内部文件显示，该 BU 的定位，是作为智能汽车领域的端到端业务责任主体，提供智能汽车的 ICT 部件和解决方案，帮助企业造好车。据悉，华为任命了王军为智能汽车解决方案 BU 总裁，王军此前在华为日本运营商业务部任职。
BU 在华为的组织架构中，是与 BG 并列的一级部门。至此，华为目前拥有三大 BG：运营商 BG、企业 BG 和消费者 BG，以及两大 BU：Cloud&AI 产品与服务 BU 和智能汽车解决方案 BU。
日本横滨无人驾驶列车中途反向行驶，造成 14 名乘客伤
据环球网报道，6 月 2 日，“今日日本” 网站报道称，当地时间 1 日晚间，由横滨海岸线公司 (Yokohama Seaside Line Co) 运营的一列无人驾驶列车行驶途中出现反向行驶，发生冲撞。据当地警方介绍，事故已造成约 14 名乘客受伤。
当天晚间 8 时 15 分左右，一列五节车厢的无人驾驶列车从横滨新杉田站，正准备前往并木中央站，结果出现了方向错误。据运营公司介绍，事故发生时，车上约有 50 名乘客，列车开始朝着反方向行驶，直到以每小时 6 公里的速度在行驶约 25 米后撞上沿线障碍物。
美国司法部对谷歌展开反垄断调查
据北京商报综合报道，美国司法部正准备对谷歌展开反垄断调查，调查将会严格审查评估谷歌在搜索等其他业务上的商业实践。据《华尔街日报》报道，多位知情人士透露，最近几周，美国司法部的反垄断部门正在为该调查进行基础工作。
据报道，现在还不知道美国司法部是否已经联系了谷歌。不过，知情人士透露，美国司法部官员已经联系了谷歌的第三方批评者。美国司法部、美国联邦贸易委员会对此均拒绝置评。谷歌没有立即回应置评请求。
亚马逊被纳入 FTC 管辖范围
据《华盛顿邮报》报道，在联邦贸易委员会和司法部达成协议后，亚马逊将被纳入联邦贸易委员会（FTC）的管辖范围。
据报道，目前还不清楚联邦贸易委员会对亚马逊有什么计划，但其指出，“司法部和联邦贸易委员会之间的这种安排通常预示着更严厉的反垄断审查。”
尽管目前没有得到亚马逊、FTC 或是司法部针对该事件的回复，但据前美国联邦贸易委员会主席 Maureen Ohlhausen 说，“如果这样的讨论正在进行中，这将表明这种讨论肯定是有原因的，无论是新的兴趣、研究还是调查。”